LA REPUBBLICA: Liban: războiul dronelor A fost declansat razboiul dronelor, purtat deasupra teritoriului libanez si sirian de catre Israel si Iran. Escaladarea tensiunilor a fost semnalata de un purtator de cuvânt al Hezbollah -“Partidul lui Allah&" din Liban, sustinut de Teheran - care a anuntat ca doua drone israeliene s-au prabusit la Beirut, fara însa sa fi fost doborâte de antiaeriana locala, scrie Rador, citând La Republica.



O drona militara a cazut si a explodat la mica distanta de birourile de comunicare ale Hezbollah, care gazduiesc televiziunea Al Manar, producând daune "semnificative&"…

