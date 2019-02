Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat marti vointa pentru crearea unei 'armate europene', in pofida opozitiei frontale a presedintelui american Donald Trump fata de aceasta idee, informeaza AFP.Noul tratat de cooperare franco-german semnat…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au proclamat marti cu tarie vointa de apropiere a relatiilor dintre statele lor, insa, in spatele amabilitatilor, persista divergente pe teme precum politica bugetara, energia sau vanzarile de arme, noteaza AFP, potrivit news.ro.Citește…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au semnat marti la Aachen (Germania), în prezența lui Klaus Iohannis, reprezentant al președinției române a UE, un nou tratat bilateral de prietenie, la 56 de ani de la semnarea Tratatului

- Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc in orasul francez in fiecare luna pentru a participa la sedintele plenare.Sediul din Strasbourg "este folosit in jur de 40 de zile pe an si costa un miliard de euro'' pentru fiecare…

- Cancelarul german, Angela Merkel, ar fi putut sa o repete mai tare, dar nu si mai clar. "Nu vad Turcia la orizont ca membru cu drepturi depline in Uniunea Europeana", a declarat,vineri, Angela Merkel intr-un colocviu cu studenții de la școala germana din Atena, unde s-a aflat intr-o vizita oficiala,…

- In pofida apelurilor care emana de la Parlament la ruperea acordului convenit de Theresa May, in Downing Street si la Bruxelles este larg acceptat faptul ca premierul nu va reusi sa renegocieze textul documentului de retragere. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ofera in schimb "clarificarea…

- Silvio Berlusconi a avut mereu un vis interzis: cel de a obtine 51 la suta din voturi. Obisnuia sa spuna des acest lucru, chiar si atunci cand Forza Italia naviga cu peste 30 la suta in momentele dificile ale Aliantei cu Umberto Bossi si Gianfranco Fini. Acum, Cavalerul este canibalizat de Matteo Salvini…