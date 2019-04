Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franta, Luxemburg si negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, sustin o scurta amanare a datei Brexitului, afirma oficiali citati de Reuters in timp ce continua discutiile premergatoare summitului european extraordinar ce are loc miercuri la Bruxelles, potrivit agerpres.ro.In…

- Cabinetul premierului Theresa May este afectat miercuri de o noua demisie, dupa ce a anuntat ca va purta in cursul zilei discutii cu liderul Partidului Laburist (opozitie), Jeremy Corbyn, discutii despre care guvernul conservator admite ca ar putea duce la un Brexit mai "bland", relateaza Press Association.…

- O noua palma pentru Theresa May, care a mers pana la a-și pune in joc postul de prim-ministru pentru a obține votul unei majoritați in Parlamentul britanic in favoarea acordului realizat de domnia sa cu Bruxellesul. A sperat ca, obținand votul pozitiv, va obține din partea UE o amanare a Brexitului…

- Premierul britanic Theresa May primește o noua lovitura in Parlament, unde a fost respins pentru a treia oara tratatul pentru Brexit. Parlamentarii britanici au respinsi acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanicii de a parasi Uniunea Europeana se complica. Daca vineri acordul propus…

- Un centru operational a fost deschis de catre Ministerul britanic al Apararii intr-un bunca antiatomic in centrul Londrei, in vederea unui eventual Brexit fara acord, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, relateaza AFP. Acest centru este dotat cu toate ”infrastructurile necesare”…

- Parlamentarii britanici au respins masiv un amendament H, care cerea amânarea Brexitului pentru organizarea unui al doilea referendum, cu 334 de voturi la 85. Amendamentul fusese depus de Sarah Wollaston de la Grupul Independent. Deputații voteaza în continuare. Parlamentul…

- Jeremy Corbyn isi doreste ca guvernul sa acorde membrilor Parlamentului ocazia de a decide saptamana viitoare daca va fi organizat un al doilea referendum. Daca majoritatea va sustine aceasta propunere, Parlamentul ar putea sa o forteze pe Theresa May sa organizeze un vot public care ar putea sa duca…

- Theresa May a afirmat ca, daca parlamentarii s-au aratat ingrijorati de un Brexit fara acord, ei trebuie sa inteleaga ca cea mai buna cale de a evita acest lucru este votarea unui acord. Cealalta varianta ar implica extinderea Articolului 50, ceea ce UE nu isi doreste, a precizat May. „Atunci…