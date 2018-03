La programul Rabla, doar vechituri cu ITP, propune Ministerul Mediului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, 5 martie, decretele de promulgare a trei legi, intre care cea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Programul "Prima Casa" a fost demarat pe 15 februarie si deja a fost epuizat 5% din plafonul pe 2018, a declarat, vineri, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018".…

- Ministerul Mediului vrea sa schimbe programul Rabla astfel incat masinile date la casare sa aiba obligatoriu Inspectia Tehnica Periodica (ITP) facuta la zi. O aberatie legislativa am putea spune daca ne uitam ca mare parte din beneficiarii programului tocmai astfel de masini au casat - care…

- Asociatia Culturala Apaczai organizeaza a XI-a editie a expozitiei de grup a artistilor maghiari din Brasov. Au fost invitati 28 de artisti profesionisti din tara si din strainatate, cu totii activand la un moment dat in judetul nostru. Vernisajul va avea loc astazi, 1 martie, de la ora 18,…

- Lovitura pentru romanii cu masini vechi. Autoritatile au decis sa faca o schimbare radicala intr-unul dintre cele mai raspandite programe guvernamentale.Programul RABLA se modifica din temelii si nu va mai fi accesibil pentru toata lumea. Noile conditii impuse de catre autoritati sunt mult…

- Prin programul „Rabla” nu va mai fi acceptata orice mașina. Romanii care vor sa se foloseasca de programul „Rabla” pentru a-și schimba vechea mașina vor fi nevoiți sa aiba obligatoriu acest document, daca proiectul de lege va fi adoptat. Conform unui proiect de act normativ aflat in dezbatere, mașinile…

- Se dau bani: statul da un nou ajutor de 4.500 de lei! Uite cum poti intra in posesia banilor Potrivit unui nou proiect de lege romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii…

- Potrivit unui nou proiect de lege, romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi…

- Martisorul aduce la Suior zapada multa, partii excelete si cel mai important … PRETURI REDUSE CU PANA LA 25% PENTRU TOATE PACHETELE DE SCHI VALABILE IN WEEKEND. In aceasta perioada la Șuior sunt poate CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST SEZON. ”Stratul…

- Activitatea din unitatile de invatamant din judetul Ialomita se va desfasura marti dupa programul normal, a decis luni dupa-amiaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita. "In urma sedintei Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta din data de 26 februarie, a.c., si a evolutiei…

- O noua lege, care prevede ca actualul program național Rabla sa fie inlocuit cu vouchere pentru panouri solare sau centrale termice, a fost inițiata la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Actul normativ este argumentat de faptul ca programul Rabla nu a avut efectele scontate inițial, ci a incurajat…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Prin acesta se finanteaza, practic, mai multe programe.…

- Carantina impusa asupra secției AȚI copii din Spitalul Județean de Urgența Bacau a fost ridicata, astazi, dupa ce copilul care diagnosticat cu o complicație la rujeola a fost trimis la Iași, cu un elicopter. Programul de operații a revenit la normal. Secția ATI Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența…

- Kinga Sebestyen lanseaza programul de Kangoo Jumps pentru femeile care tocmai au nascut Mii de romani au slabit si si-au tonifiat corpul facand acest sport, iar una din dorintele acesteia in 2018 este de a veni in ajutorul femeilor care tocmai au nascut pe cale naturala pentru a le oferi o modalitate…

- Programul de promovare a economiei „verzi” in Republica Moldova pentru anii 2018-2020, susținut de Guvernul de la Chișinau, prevede interzicerea automobilelor vechi și promovarea importului de mașini cu motor electric și hibride.

- Romsilva isi doreste mai multe exploatari in interiorul Parcului National iar in lipsa unor specialisti, Ministerul Mediului nu se opune in general acestui administrator incapabil sa inteleaga ce inseamna un parc national si conservarea biodiversitatii (…) Polonia a incercat anul trecut acelasi lucru…

- Centrul de Cultura și Arta Timiș invita timișorenii la un dublu eveniment care face parte din programul ”Celebram Romania 100”, marți, 20 februarie 2018, la ora 14. Este vorba despre vernisajul expoziției etnografice semnata Marius Matei – „Tezaur etnografic. Costumul național romanesc din Banat” și…

- Investigatorii Agent Green au obținut astazi noul plan de management al Parcului Național Semenic - Cheile Carașului prin care Romsilva propune scaderea de la 47,5% la 32% a suprafețelor unde exploatarile forestiere sunt interzise și aceasta in condițiile in care padurile din parcurile naționale…

- Programul de guvernare al Guvernului Dancila prevede, printre altele, cresterea pensiilor de stat cu 10% fața de cea din prezent. Veniturile persoanelor ieșite la pensie ar urma sa creasca și

- La inceput de primavara, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat, in colaborare cu ambasadele Republicii Moldova și asociațiile din diaspora, organizeaza programul cu genericul „Marțișor de acasa”, noteaza Noi.md. Programul guvernamental…

- Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020.

- Un fost sef de stat major din Iran a afirmat marti ca Occidentul a folosit soparle si cameleoni, care pot ''atrage unde atomice'', pentru a spiona Iranul si programul sau nuclear, relateaza France Presse. Hassan Firouzabadi, in prezent consilier militar al ghidului suprem…

- Programul intreruperi in regiunea Banat Februarie 12, 2018 Februarie 18, 2018 Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E – Distributie Banat anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar duminica se vor acorda cinci medalii de aur, la snowboard (slopestyle masculin), schi alpin (coborare masculin), schi fond (schiatlon masculin), sanie (simplu masculin) si biatlon (sprint masculin).…

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): PATINAJ VITEZA Zilele de competitie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 februarie. Principiu: realizarea celui mai bun timp general la cursele disputate pe perechi,…

- A fost votata Legea ambroziei. Cei care nu iau masuri, amendati Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care vizeaza combaterea ambroziei, potrivit caruia cei care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si raspandirea acestei plante vor fi amendati. "Proprietarii sau…

- Proprietarii celor aproape 7.000 de imobile din comuna Sancraieni, jud. Harghita, au inceput sa primeasca gratuit, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023, extrasele de carte funciara.

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a ajuns in Japonia, marti, unde va discuta cu premierul japonez Shinzo Abe despre pericolul nuclear venit in partea Coreei de Nord si situatia din Peninsula Coreeana, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca a stabilit programul partidelor care se vor disputa in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei in intervalul 27 februarie – 1 martie. In urma exprimarii optiunilor de catre posturile detinatoare ale drepturilor TV, partidele din faza sferturilor de finala…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș organizeaza in data de 23 februarie 2018, cu incepere de la ora 1000, in Sala Nera (et.I) a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, seminarul cu…

- Centrul Municipal de Cultura Arad, cei care gestioneaza cinematografele aradene, alaturi de Asociația CitiZenit, care se ocupa de programarea proiecțiilor, promit ca anul acesta vom avea parte de mai multe pelicule proiectate la cinematografele Arta, Gradiște și Solidaritatea. „Vom organiza…

- Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national „Rabla” va avea o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, in anul 2018, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament, potrivit proiectului de buget publicat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si citat…

- S-au aflat sumele pe care le vor primi romanii care renunta la masinile vechi! Acestia ar putea incasa intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si anul acesta. Nu se stie, insa, cat vor mai avea de asteptat pana vor putea incepe demersurile, deoarece…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni, inainte de sedinta conducerii extinse a PSD, ca va propune ca atat in programul de guvernare cat si in statutul PSD sa fie introdusa directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, pentru ca nicio persoana sa nu mai trebuiasca sa plece din functii…

- Tranzactiile cu masini second hand - aduse din import și reinmatriculate in 2017, au ajuns anul trecut la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Sute de cladiri istorice din Timișoara sunt intr-o stare avansata de degradare, iar proprietarii ori nu au bani ori nu sunt interesați sa le reabiliteze. Primarul Nicolae Robu considera ca acest lucru nu este normal și anul trecut a propus supraimpozitarea proprietarilor neglijenți. La ultima…

- La inceputul acestei saptamani, primarul Cristian Stan a semnat contractul de finantare pentru realizarea a patru statii de incarcare pentru vehicule electrice in Targoviste. Valoarea investiției este de 600.000 lei si a fost obtinuta de la Ministerul Mediului prin „Programul privind reducerea emisiilor…

- Fotocredit: Audi Audi a prelungit in Germania programul "rabla" dedicat mașinilor diesel mai vechi, clienții interesați putand astfel cumpara la un preț redus un model EURO 6 nou pana la data de 31 martie 2018. Demarat in vara anului trecut și gandit a se termina la finele anului ce tocmai s-a…

- Inspectia tehnica periodica (ITP) in cazul autovehiculelor mai vechi de 12 ani va fi facuta, incepand din acest an, mai des fața de frecvența cunoscuta pana la finalul anului trecut. Proprietarii acestor autovehicule se vor prezenta la unitațile teritoriale de efectuare a Inspecțiilor o data la fiecare…

- Plus 50% la impozitul pe proprietate au și proprietarii de imobile care, deși au canalizare pe strada, folosesc alte variante. Hotararile au fost votate ieri, in consiliul local și urmeaza sa intre in aplicare anul viitor. Anunțul a fost facut de trioul din fruntea Primariei –…

- Din anul 2016, Ministerul Mediului participa, in calitate de partener alaturi de regiunile Basilicata, Sardinia, Lazio și Fundația Ecosistemi din Italia, la implemenatarea proiectului ”GPPbest – Schimb de bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice” [LIFE14 GIE/IT/000812],…

- Retrospectiva 2017: Anul care se apropie de final a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental „Rabla”. Pe de alta parte, la nivelul ministerului…

- Anul 2017 a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental "Rabla". Pe de alta parte, la nivelul ministerului de resort s-a format un grup…

- Anul 2017 a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental "Rabla".

- Asociația Da'DeCe in parteneriat cu Muzeul Municipiului București invita familiile cu copii de 8-12 ani și gradinițele plus școlile, la o intalnire cu Timpul in spațiile expoziției Muzeului Varstelor adapostita de Casa Filipescu-Cesianu, din Calea Victoriei, nr. 151, pe parcursul lunii decembrie. Programul…