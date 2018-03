La pranz cu Teodor Blidarus, antreprenorul cu "trei job-uri full time": despre cum percep bancile locale inovatia, serviciile Fintech si proiectele de transformare digitala ale statului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca atat persoane, cat si institutii, in principal din zona "institutiilor represive" ale...

- In anul 2017, GLO Marine a inregistrat o cifra de afaceri de peste 350.000 euro si se asteapta la o crestere de 115% in anul 2018. GLO Marine este o companie care furnizeaza o gama larga de servicii de consultanta si design naval. Serviciile de consultanta includ calcule de stabilitate,…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, anunta Guvernul Romaniei.Solicitarea prim ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a plecat la Mintia, unde va avea o intalnire cu sindicalistii si angajatii de la termocentrala Mintia, care protesteaza, in curtea societatii, solicitand sprijin din partea statului pentru acest producator de energie electrica. Dupa intalnire, ministrul Energiei va face…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca presedintele Klaus Iohannis este unul dintre „beneficiarii statului paralel“. Social-democratul a precizat ca „statul paralel“ a bagat oameni in puscarie si ca e format din procurori, oameni din serviciile secrete, din SPP, dar persoane din mediul…

- Reabilitarea drumurilor judetene va fi tratata cu prioritate de autoritati, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala II. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca si-a propus ca pana in luna iunie sa fie organizate licitatiile pentru proiectele deja finantate prin…

- Miscarea civica #Rezist a primit, vineri, Premiul Grupului pentru Dialog Social (GDS) pe 2017 pentru sustinerea justitiei si a statului de drept. "In urma unei dezbateri din Grup, am apreciat ca a fost miscarea cea mai relevanta de anul trecut pentru sustinerea societatii civile, a justitiei si a statului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea…

- Totalitatea cheltuielilor suportate de angajator cu forta de munca salariata a avut in trimestrul IV 2017 (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) o rata de crestere de 14,29% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele transmise marti de Institutul National de Statistica.…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, aflate si inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului. Imprumutul se face…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului.

- Stilul de viața modern este caracterizat de un ritm alert, iar noi suntem parca intr-o cursa contracronometru intre job, responsabilitațile casnice și hobby-uri. In acest context, suntem nevoiți sa gasim modalitați rapide prin care sa ne putem rezolva tot mai multe dintre atribuțiile de la serviciu…

- In prezenta sefului statului, a procurorului general Lazar, dar si a sefului DIICOT, la Cercul Militar are loc sedinta de prezentare a raportului de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe 2017. Cu putine minute inainte de ora 11, seful statului a ajuns la eveniment si a facut cateva scurte…

- Bancile care identifica unele fintech-uri ca fiind esentiale pentru serviciile de baza pe care le ofera si ele se gandesc la achizitia acestor companii. "Bancile nu pot face totul singure, trebuie sa depinda de parteneriate", a declarat intr-un interviu acordat WALL-STREET.RO Mark Antipof…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comis o eroare institutionala extrem de grava in prezentarea raportului in urma caruia a cerut revocarea sefei DNA. Toader nu a tinut cont de un document oficial al statului: analiza CSM de anul trecut cu privire la activitatea DNA, atrage atentia un fost judecator…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- "Precizam ca este vorba de o informatie falsa, tendentioasa, un tertip politic menit atat sa induca panica in randul cititorilor, cat si sa prejudicieze imaginea Primariei Capitalei si a primarului general, pentru ca, in realitate, aceste subventii nu scad, ci este vorba despre subventia pentru primele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Indiferent de industria la care ne raportam, investitiile in dezvoltarea proceselor tehnologice reprezinta o mutare care face diferenta. In ceea ce priveste sistemul financiar, Alexandra Smedoiu, director Consultanta Fiscala in cadrul PwC, este de parere ca investitia in solutii fintech este mutarea…

- Afirmatii grave ale procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta spune ca ultimele inregistrari care au zguduit DNA-ul nu sunt reale si ca acestea au fost scoase in spatiul public de oameni cu probleme penale. Mai mult, Kovesi spune ca este un atac la adresa statului roman."DNA nu este…

- Autoritatile ploiestene au propus instituirea unor sensuri unice pe mai multe strazi din municipiu, majoritatea din zona Malu Rosu. Proiectele vizeaza fluidizarea traficului rutier pe aceste sosele, mai ales ca aproape toate sunt relativ inguste si adese ocupate partial de masini parcate de o parte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de iarna a TLDE, ca ALDE „e singurul partid liberal din Romania”, iar PNL a ramas doar cu numele. De asemenea, acesta afirma ca PNL este „ca o fata in casa statului paralel”.

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Bancile centrale trebuie sa fie pregatite pentru a interveni si a contracara riscurile create de monedele digitale, precum bitcoin, care au devenit o "combinatie de bula speculativa, schema piramidala si dezastru ecologic", a apreciat marti Agustin Carstens, director general la Banca Reglementelor Internationale…

- Mai multe ONG uri din Constanta sustin ca Primaria Constanta ar incerca o disimulare cu privire la proiectul de buget al municipiului in anul 2018. "Nici pana in acest moment proiectul bugetului local nu a fost publicat, ceea ce atrage consecinte grave asupra bunului mers al administratiei locale. Proiectele…

- Reprezentantii servciului de ridesharing Uber au dat publicitatii cateva date financiare extrem de interesante, mai ales atunci cand sunt puse in compartie cu cele realizate de firmele traditionale de taximetrie din Capitala.

- Implicarea marilor companii tehnologice in serviciile bancare pune in pericol stabilitatea financiara, iar marile grupuri de tehnologie americane si chineze ar trebuie sa se supuna acelorasi reglementari ca si bancile, considera sefii unor mari institutii financiare din Europa, relateaza Financial…

- Robert Tudorache, secretar de stat la ministerul Energiei, a anuntat in ultima conferinta de presa ca nu nu a uitat solicitarea primarilor si a consiliilor locale din judet care i-au adus in atenție o serie de probleme. Printre ele, blocajele proiectelor de extindere a rețelelor de alimentare cu gaze.…

- Seful statului venezuelean, Nicolas Maduro, a fost investit vineri de partidul aflat la putere pentru a fi candidatul sau la prezidentialele anticipate care urmeaza sa aiba loc la 30 aprilie intr-o tara aflata in plina criza economica, relateaza AFP. "Aprobat prin ovatii. Sunteti oficial candidatul…

- Restaurante, gradinite, burtarii, dar si alte businessuri sunt scoase la vanzare la un pret mediu de 4.000- 5.000 de euro, potrivit reprezentantilor OLX. „In total, in ultimele 6 luni, s-au publicat circa 200 de anunturi pentru vanzarea de proiecte Start-up Nation. Peste 80- dintre proiecte au fost…

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentativa care are drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientata spre lichidarea statului, va primi un…

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- „Consilierii PSD au votat impotriva bugetelor, la comanda politica, fara sa poata sa iși justifice votul. Nu a fost suficient ca prin decizia Guvernului PSD și a parlamentarilor acestui partid Aradul a pierdut 45 de milioane de euro, reprezentanții acestui partid au incercat sa blocheze și procedural…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 25 ianuarie 2018. A fost ultima ședința pe care a condus-o actualul premier interimar, Mihai Fifor, in formula de dupa demisia lui Mihai Tudose.I. HOTARARI HOTARARE pentru…

- Liderul PSRO, Mircea Geoana, considera, într-o postare facuta miercuri pe pagina sa de Facebook, ca asistam la erodarea accelerata a statului si a institutiilor sale, iar în anul Centenarului statul român si liderii politici ''ar trebui sa fie constienti de responsabilitatea…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi a declarat joi in cadrul emisiunii ”Talk B1” ca prin numirea Vioricai Dancila in funcția de premier, serviciile au incasat o lovitura de proporții.”Serviciile obscure secrete, pe care eu nu vreau sa le identific complet cu SRI, ați vazut ca domnul Dragnea s-a…

- Pe un site dedicat, fiecare cetatean italian va putea semnala ceea ce ii pare a fi o informatie falsa. Serviciile de politie specializate in supravegherea internetului si a retelelor de telecomunicatii, "politia postala", vor lansa o ancheta pentru a verifica, "in masura posibilitatilor", informatia…

- Marți seara au avut loc ultimele discuții cu cetațenii, pe cartiere, pentru dezbaterea bugetului local al Sucevei, pentru 2018. In urma acestora au fost stabilite proiectele de care beneficiaza fiecare cartier in parte și care au o finanțare garantata de 500.000 lei de fiecare – in total fiind ...

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania (CCIFER) lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților - județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Directiva privind serviciile de plata PSD 2 (Payment Services Directive), o inițiativa-cheie a Uniunii Europene menita sa faciliteze inovația și concurența prin deschiderea sectorului bancar catre companiile fintech și alte companii interesate, a intrat in vigoare in majoritatea țarilor europene. Inițiativa…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- FONDURI… Ieri, alesii au impartit excedentul bugetar de pe anul 2017, in valoare de aproape 403.000 lei, la doua proiecte importante, aflate in desfasurare. O parte din bani vor reveni achitarii facturilor de la alimentarea cu apa, realizata, pe finalul anului trecut, la blocurile ANL, construite pe…

- Tehnologia din industria financiara – fintech – produce o revoluție incontestabila și vine cu provocari reale, dar și cu mari oportunitați pentru cei care o îmbrațișeaza. Proliferarea noilor tehnologii - atât în ​​domeniul hardware, cât și în dezvoltarea…

- Dupa cum a anunțat Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) la sfarșitul anului trecut, incasarea impozitelor și taxelor locale va fi reluata incepand cu data de 15 ianuarie. Pana atunci, Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare va incasa doar obligatiile constand in amenzi. Serviciile…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Acesta sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi au gandit strategia de distrugere a tarii". "Din momentul in care vei reuși sa recuperezi serviciile in favoarea statului…

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- Unitațile școlare din județul Dolj pot beneficia de lucrari de modernizare și dezvoltare a infrastructurii, finanțarea fiind asigurata din fonduri europene. Cererile de finanțare se pot depune prin sistemul electronic MySmis, in perioada 4 ianuarie – 4 mai 2018. Proiectele ...