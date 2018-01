La pranz cu Marius Ghenea: despre efervescenta industriei tech romanesti, antreprenoriatul la cele mai fragede varste si noile fonduri de investiti dedicate startup-urilor aflate chiar in faza de prototip

Stiri pe aceeasi tema

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor românești de tehnologie, își începe activitatea. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovației românești, Techcelerator este primul accelerator din România…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, isi anunta intrarea pe piata locala, cu un buget initial de 26 milioane de euro. Fondul va investi in urmatorii ani in firme aflate in faza de seed sume de pana la 1 milion de euro si, potential, inca 3…

- Anul 2018 a inceput sub semnul unor schimbari majore a legislației fiscale și a unei instabilitați politice care pot afecta negativ mediul de afaceri autohton. Deja masurile legate de revoluția privind veniturile populației a generat haos in randul companiilor și persoanelor care presteaza activitați…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- Prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), fermierii din Romania au in acest an la dispoziție suma de 1 miliard de euro, suma ce va putea fi accesata in cadrul masurilor de finanțare derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Modalitatea de obținere…

- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- Cele mai mari investitii in firmele mici si medii romanesti, in special cele din domeniul tehnologiei, au venit din partea unor fonduri de investitii straine. Dar, sunt cateva startup-uri care au reusit sa atraga sume importante de bani si din partea unor fonduri private romanesti sau antreprenori locali.…

- Cu doar zece zile inainte de momentul intrarii in vigoare a OUG privind transferul contributiilor de la angajator la angajat, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania – RGDA face un apel public catre autoritatile romane pentru a compensa, de o maniera fezabila si eficienta, impactul negativ…

- Facebook anunța ca va introduce reclame la inceputul conținutului video de la 1 ianuarie 2018. Reclamele vor avea o durata de sașe secunde și vor debuta la inceputul video-ului. Noile reclame se numesc pre-roll și vor incepe automat de fiecare data cand un filmuleț este vizionat. Pentru moment, aceasta…

- ♦ Industria a crescut in primele zece luni din an fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 8,2% (brut) cea mai puternica crestere din 2007 incoace pe fondul avansului cereri interne si a revenirii Europei, principala destinatie a exporturilor Romaniei. Fata de octombrie trecut cres­te­rea…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale va primi in luna ianuarie 2018 o donație in valoare de 45 000 euro echivalent in lei din partea familiei Missirliu, moștenitorii Bratienilor, pentru a fi folosita in vederea acordarii de sprijin financiar (sub forma unor burse și/sau premii care vor purta…

- Trencadis, Tremend, APSISWARE si Qualitance reprezinta Romania in clasamentul Deloitte’s Technology Fast 500™ pe Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) din acest an. Aflat la 17-a editie, clasamentul este realizat de echipa globala Deloitte dedicata industriei IT, media si telecom,…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de intreprinderi sociale, intr-o noua linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriatului in acest sector, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului.

- Doar 20% dintre IMM-urile romanesti desfasoara in prezent activitati de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania, potrivit unui studiu realizat recent de UPS si Kantar Millward Brown.

- Președinția Consiliului UE poate fi o excelenta ocazie pentru a convinge partenerii europeni ca ar trebui sa aloce fonduri suplimentare pentru grupurile vulnerabile și, in mod special, pentru comunitatea de romi din Romania și din foarte multe state europene, a declarat luni ministrul delegat pentru…

- Los Angeles Auto Show 2017. Porsche a expus la salonul de la Los Angeles, modelul 718 Cayman GTS. Noile modele cu doua locuri 718 Boxster GTS și 718 Cayman GTS, sunt disponibile in Romania cu prețuri de la 68.097 euro + TVA pentru 718 Cayman GTS și de la 69.

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Frațila, transmite: Eurodeputatul PMP Siegfried Mureșan, care este și negociator-șef al Parlamentului European (PE) pentru bugetul UE in 2018, a declarat, miercuri, ca Romania ar trebui sa absoarba in anul 2018 fonduri europene de circa 6-6,5 miliarde de euro,…

- Manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura, la Iasi, in Piata Palatului, a declarat primarul Mihai Chirica. El a spus ca Piata Unirii trebuie sa ramana rezervata evenimentelor de la 24 ianuarie, iar manifestarile de 1 decembrie trebuie sa aiba loc in Piata Palatului. Mihai Chirica…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de iesire,…

- Dezbaterea "Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti" va avea loc de la ora 17.30 la Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti. "Dezbaterea are loc in contextul in care ne apropiem de intrarea in anul Centenarului Marii Uniri, un prilej important in…

- Cele 261 de modificari ale Codului Fiscal din anul 2017 au afectat increderea IMM-urilor in sistemul fiscal si au implicat costuri ridicate de modificare a programelor de contabilitate, de consultanta si de implementare a modificarilor, apreciaza Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Producatorul de materiale pentru piata constructiilor si a instalatiilor, Teraplast, este castigatorul acestei sectiuni. Este primul grup industrial roman care s-a extins in Serbia in ultimii 25 de ani, iar pe plan local a mai cumparat producatorul de tevi de apa si gaz Politub si a intrat in actionariatul…

- Caștigatorul primului premiu, Romgaz, este cel mai mare producator de gaze naturale din Romania. Compania a facut cea mai mare descoperire de gaze naturale pe uscat din ultimii 30 de ani in localitatea Caragele din Buzau, unde a investit 40 de milioane de euro. „Proiectul Caragele este unul dintre cele…

- Romanii plecati la munca in strainatate si care se intorc in tara pot obtine fonduri nerambursabile de 35.000 de euro plus cursuri de antreprenoriat, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, intr-unul dintre proiectele pe fonduri europene din linia de finantare Diaspora Start-up, au informat joi…

- Avocatul Gheorghe Piperea a declarat ca, din cele 2,5 milioane de dosare aflate sunt pentru rolul instantelor de judecata in Romania, aproximativ 1,1 milioane de dosare sunt pentru recuperarea creantelor, dosare aflate in portofoliul a doar sase-sapte societati de colectare de creante.

- Noile provocari pentru piața de energie din Romania constau in faptul ca analizele din domeniu nu se vor mai face la nivel național, ci la nivel regional, a declarat, miercuri, directorul general al Transelectrica, Corina Popescu, intr-o conferința de specialitate. "Cred ca e momentul…

- Ambasada Germaniei la București supune atenției comunicatul de presa al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK), ca o contribuție importanta la dezbaterea actuala pe teme fiscal-politice: Cu mare ingrijorare am luat la cunoștința faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anunțate de Guvern,…

- Ministerul Sanatatii va accesa fonduri structurale pentru elaborarea unui program de depistare precoce a diabetului la persoanele cu risc crescut, in special femei gravide si copii, a declarat, marti, ministrul Florin Bodog. “Sprijinim eficientizarea Programului National de Diabet gestionat…

- Ordonanța de Urgența nr. 79/2017, privind modificarea Codului fiscal, care prevede trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și reducerea impozitului pe venit a intrat in vigoare. Ordonanța a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Ordonanța de Urgența a fost adoptata miercuri de…

- RePatriot, proiect de repatriere prin antreprenoriat, continua seria de acțiuni dedicate românilor de peste hotare prin participarea la doua evenimente și organizarea unei conferințe care a avut loc la Bruxelles pe 7-8 Noiembrie. Prin participarea la astfel de conferințe, echipa…

- Cea de-a V-a ediție a targului de vinuri Transylvania Wine Fair 2017, iși deschide, astazi porțile, la Brașov Business Park. Pana duminica, cei prezenți vor avea șansa de a degusta cele mai bune vinuri de pe piața, de a fi la curent cu noile produse și de a achiziționa vinurile preferate la prețuri…

- Firmele din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT) din Romania vor suporta costuri salariale cu angajatii din acest sector cu 15% mai mari in anul 2018, fata de ianuarie 2017, ca urmare a masurilor fiscale anuntate recent de Guvern, de mutare a contributiilor sociale de la angajatori…

- Platforma europeana de consiliere in materie de investitii (EIAH), Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Uniunea Europeana au lansat marti, 7 noiembrie, un nou program dedicat sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania pentru a obtine expertiza necesara unei…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si-a propus sa creasaca productia de carne de proc din rasele romanesti Bazna si Mangalita, prin sprijinirea fermelor de subzistenta care detine intre 5 si 20 de porci din aceste rase autohtone. In acest sens, reprezentantii MADR vor realiza…

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achiziție realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters. Broadcom ofera 70 de dolari pentru fiecare…

- Producatorii filmului „Ghinionistul“ au anuntat ca pelicula va avea premiera oficiala in Romania pe data 8 decembrie. Pana atunci, productia romaneasca va fi difuzata, in avanpremiera la Resita, orasul in care a fost turnat.

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș, senator de Satu Mare, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca primele transportoare blindate 8 X 8 produse total in Romania vor fi omologate in 2018 sau 2019. "Pentru transportoare blindate pentru trupe 8 X 8 s-a semnat, la Craiova,…

- Electroputere Craiova. De la “citadela electrotehnicii romanesti”, la mall Uzina Electroputere Craiova era, inainte de anii 1990, un punct important de reper al industriei, iar datorita ei, orasul era numit „citadela electrotehnicii romanesti”. Astazi, divizata in bucati, o parte din fabrica…