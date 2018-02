La Praga se aude tot mai des cuvantul Cexit

Stiri pe aceeasi tema

- Se petrec lucruri necurate la Secom, societatea de apa și canal, care opereaza in Turnu-Severin (avand ca acționar aproape unic Consiliul Local), iar de catva timp, datorita contractului cu Uniunea Europeana, mai mult de 65% din județul Mehedinți. Pare un joc de cuvinte afirmația ca la societatea comerciala…

- Uniunea Europeana investeste peste 1 miliard de euro pentru a construi patru supercomputere pana in anul 2020, in timp ce China a inceput, deja sa construiasca unui astfel de dispozitiv, care va avea capacitatea de a executa un cvintilion de operatiuni, relateaza Quartz. Cele patru dispozitive…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Klaus Iohannis, primit de președintele CE, Jean Claude Juncker Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, la Bruxelles, angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea proiectului european si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se…

- O scurgere de documente guvernamentale sugereaza ca economia Marii Britanii va creste intr-un ritm mai lent dupa iesira din Uniunea Europeana, indiferent de intelegerile pe care le-ar face cu Bruxellesul. Potrivit concluziei acestor documente, este probabil ca, in urmatorii 15 ani, cresterea economica…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dancila. Congratulations Viorica Dancila, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk l-a indemnat pe presedintele ceh Milos Zeman, dupa ce a obtinut un al doilea mandat de presedinte, sa adopte o pozitie de cooperare cu Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, scrie mediafax.ro.

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a indemnat pe presedintele ceh Milos Zeman, dupa ce a obtinut un al doilea mandat de presedinte, sa adopte o pozitie de cooperare cu Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Bruxelles, 29 ian /Agerpres/ - Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut luni presedintelui ceh, Milos Zeman, sa continue sa coopereze cu Uniunea Europeana in urma realegerii sale dupa o campanie electorala marcata de critici la adresa blocului comunitar, transmite Reuters. …

- Petre Daea , desemnat ministru al Agriculturii, le-a adresat parlamentarilor, luni, rugamintea de a nu merge ”la Uniunea Europeana , sa puna catarea pe tara”, afirmand ca acest indemn vine din partea ”unui om care arde pe carbunele acesta al tarii”.

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat luni ca va continua discutiile cu cele trei partide care i-ar putea sustine noul guvern, dupa ce realegerea presedintelui Milos Zeman ii ofera mai mult timp pentru negocieri, relateaza Reuters. Babis incearca sa formeze un guvern dupa victoria sa rasunatoare…

- In Cehia, presedintele in exercitiu Milos Zeman a castigat, cu o diferenta minima, al doilea tur al alegerilor prrezidentiale. 51,36% din alegatori au votat pentru Zeman fata de 48.63% pentru contracandidatul sau, profesorul universitar Jiri Drahos. Participarea la vot a fost de peste 66,5%.

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite AP. 34 34 0 34 0 0

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters. ''Programul…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Consilierul județean PSD Ioan Gligor arata ca sub conducerea lui Marinel Cionca, Consiliul Județean Arad a devenit repetent la capitolul fonduri europene. Ba mai mult, pe langa faptul ca nu sunt in stare sa atraga sume de la Uniunea Europeana, cei din conducerea județului pun bețe in roate și primarilor…

- Uniunea Europeana va continua sa sprijine calea europeana a țarii și acțiunile ce vizeaza dezvoltarea democrației și a statului de drept, in beneficiul cetațenilor. UE, de asemenea, indeamna guvernul moldovean sa continue implementarea reformelor in țara. Acest lucru a fost menționat de catre comisarul…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Deputatii cehi au incuviințat vineri ridicarea imunitatii parlamentare a premierului Andrej Babis (foto), acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, relateaza AFP. Votul survine la trei zile dupa ce guvernul minoritar Babis nu a obtinut, marți, votul de incredere in Parlament, eșec care…

- "Indemnizatia de #bebebine" a fost, in 2017, cel mai popular spot publicitar rulat si vizualizat pe YouTube Romania, aceeasi reclama clasandu-se pe locul 6 in ierarhia intocmita la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene (UE), reiese din topul YouTube Ads Leaderboard 2017, dat publicitatii…

- Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii ”si-au pierdut increderea in globalizare si in pietele libere nerestrictionate”.Macron a precizat ca exista un mare risc in privinta consultarilor publice, precum…

- Parlamentul 'a votat in favoarea' ridicarii imunitatii, a declarat vicepresedintele Camerei inferioare, Tomio Okamura, precizand ca 111 deputati s-au pronuntat pentru si 69 impotriva dintr-un total de 180 de deputati prezenti.Babis, 63 de ani, miliardar si al doilea cel mai bogat om din…

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana (UE) care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, intr-un interviu pentru Reuters, citat de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Romania este in continuare pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor care fac cumparaturi on-line in randul celor care intra pe internet, dar tara noastra si-a crescut procentajul de cumparatori on-line in ultimul an, potrivit datelor emise, miercuri, de Eurostat.

- Presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie. Dintre cei opt contracandidati ai actualului sef al statului,…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- Nu conteaza ca Turcia este un candidat (in prezent din ce in ce indepartat) la aderarea in Uniunea Europeana, Uniune care interzice casatoria minorelor. Si o condamna. Imamii din Turcia au decretat ca fetitele pot deveni mirese chiar si la varsta de noua ani, este destul sa ajunga la pubertate, adica…

- Uniunea Europeana sustine ansamblul de reforme pentru Natiunile Unite prezentat de secretarul general al organizatiei, Antonio Guterres. Intr-un interviu acordat in exclusivitate ONU News, reprezentantul Uniunii Europene la Natiunile Unite de la New York a declarat ca organizatia trebuie sa-si accelereze…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- Adelin Vlai, avocatul aradean trimis in judecata pentru trafic de influenta in forma continuata, care, impreuna cu fratele sau, medic legist, ii scapa de raspundere penala pe șoferii care s-au urcat bauți la volan, scapa de pușcarie contra cauțiune.

- Intreprinzatorul hunedorean, mai ales cel care a ales calea mai complicata de a face producție, are de cațiva ani o mare problema: nu mai gasește forța de munca calificata. Atuul forței de munca inalt calificate din Hunedoara s-a sleit și a devenit un fel de ”fake news” in textele festive de promovare…

- Presedintele ceh Milos Zeman a acuzat sambata Uniunea Europeana de "lasitate", referitor la reactia Bruxellesului dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Uniunea Europeana, lasa, face totul…

- Președintele ceh Milos Zeman a acuzat sambata Uniunea Europeana de "lașitate", referitor la reacția Bruxellesului dupa recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre președintele american Donald Trump, relateaza AFP. "Uniunea Europeana, lașa, face totul…

- Sef al miscarii ANO (Actiunea cetatenilor nemultumiti), castigator al alegerilor legislative din 20 octombrie din Republica Cehia, Andrej Babis, in varsta de 63 de ani, a fost desemnat premier pe 6 decembrie de catre presedintele Milos Zeman. Intr-un interviu acordat ziarului Le Temps , acesta face…

- Un acord pentru a mentine Irlanda de Nord intr-o "aliniere normativa" cu Uniunea Europeana dupa Brexit ar putea fi replicat si in alte parti ale Regatului Unit, a declarat, luni, Nicola Sturgeon, liderul guvernului pro-independenta din Scotia, potrivit Rador care citeaza Reuters.

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a pus in libertate, in perioada 19 octombrie - 3 decembrie, 764 de persoane ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017. De asemenea, a fost admisa, de catre instanțele…

- Arhitectul aderarii Bulgariei la Uniunea Europeana, Gunter Verheugen, a revenit in Bulgaria, pentru prima data dupa anul 2009. El este in Bulgaria la invitatia Asociatiei Intreprinderilor Familiale din Bulgaria, infiintata odata cu aderarea tarii la UE, in urma cu zece ani, potrivit Rador. "Sunt foarte…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Guvernul Cehiei în exercițiu își va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat premierul Bohuslav Sobotka, deschizând calea unei noi administrații în urma alegerilor legislative din luna octombrie. Președintele ceh intenționeaza sa-l…

- Anunțul a fost facut pe Twitter de premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie. Presedintele ceh Milos Zeman intentioneaza sa-l numeasca pe Andrej Babis in functia de premier la inceputul lunii decembrie. Miscarea…

- "Disfunctiile din prezent ale economiei si tensiunile din societatea romaneasca sunt cauzate de asimetria accentuata din ultimii aproape 30 de ani in tara,cea dintre libertate si raspundere. In Romania, capitalul, profiturile si avutia s-au format, in mare masura, dupa 1989, ca urmare a acordarii catre…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- Procorurii cehi au cerut, marti, Parlamentului de la Praga sa ridice imunitatea lui Andrei Babis, mandatat sa formeze un nou Guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda a fondurilor europene, informeaza agentia de stiri CTK, citata de site-ul Reuters.…

- Tribunalul Argeș a admis, miercuri, punerea in libertate a omului de afaceri Cornel Penescu, aflat in detenție dupa ce a fost condamnat in mai multe dosare de corupție. Instanța a respins, ca nefondata, contestația formulata de Serviciul Teritorial Pitești al DNA împotriva…

- Guvernul britanic a facut noi precizari legate de obtinerea statutului de rezident post-Brexit de catre cetatenii europeni care vor sa ramâna în Regatul Unit, transmite protv.ro Cetațenii UE vor avea o perioada de grație de doi ani dupa Brexit pentru a solicita rezidența și,…