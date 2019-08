Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a 14-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (4-13 octombrie, București) ii provoaca pe regizorii și producatorii de film de animație din Romania și Republica Moldova sa iși scoata in lume proiectele de scurtmetraj aflate in pre-producție. Pitch, please! este inițiativa…

- N. D. Pastrand traditia, la Plopeni se va organiza o noua editie a Festivalului national-concurs de folclor „Salba Prahovei”. Ajunsa in acest an la editia a VII-a, manifestarea se va organiza in perioada 16-17 august, organizatori fiind Consiliul Judetean Prahova, prin Centrul Judetean de Cultura Prahova,…

- Ansambluri folclorice din Serbia, Croația și Polonia iși vor face cunoscute portul și folclorul, in județul Brașov Artisti si ansambluri folclorice din Romania si alte trei tari vor participa, in perioada de astazi pana duminica (5 – 7 iulie), la Brasov, la a XIII-a editie a Festivalului…

- In perioada 1 iulie – 4 august 2019, va avea loc unul dintre cele mai mari Festivaluri Internationale Itinerante de Literatura din Europa Centrala: „Authors’ Reading Month” (Luna in care scriitorii citesc), editia a XX-a. Festivalul International de Literatura „Authors’ Reading Month” a fost organizat…

- Sambata, 8 iunie s-a desfașurat la Colegiul Național Unirea a patra ediție a Concusului Județean „Simion Mehedinți”, ce a avut in acest an tema „Geograful francez Emmanuel de Martonne și Romania”, o tema care a permis evidențierea contribuției geografului francez Emmanuel de Martonne la trasarea granițelor…

- Alexa Tudose, de la Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" din Ploiești, este cel de-al treilea elev pregatit la Centrul Județean de Excelența Prahova selectat in lotul care va reprezenta Romania la concursurile internaționale de informatica.

- Zeci de cluburi de dans sportiv din Romania intra in competitia Cupa Ovidiu la dans sportiv, ajunsa la cea de a doua editie. Primaria Orasului Ovidiu, in colaborare cu Federatia Romana de Dans Sportiv si Clubul de Dans Sportiv "Dance World Constanta", organizeaza cea de a doua editie a Cupei Ovidiu…