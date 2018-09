Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni elevi ai Centrului Județean de Excelența Prahova vor fi recompensați in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 28 septembrie, la Filarmonica "Paul Constantinescu" din Ploiești. Premiile vor fi acordate pe baza punctajului calculat in funcție de rezultatele obținute de aceștia,…

- Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 – 23 mai 2019, a anuntat Ministerul Educației Naționale. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a va avea loc in perioada 7 – 10 mai: probele…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfasurare a examenului de Bacalaureat in anul scolar 2018-2019. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), scruie Mediafax.Conform…

- Ministerul Educatiei Nationale a lansat, astazi,in consultare publica, proiectul Metodologiei-cadru care reglementeaza organizarea și desfașurarea competițiilor școlare. Principalele noutați ale proiectului vizeaza, printre altele: dublarea alocației financiare pentru elevii și cadrele didactice participante…

