Presedintele Jair Bolsonaro a declarat miercuri ca ii respecta pe palestinieni, la incheierea unei vizite in Israel, in care a intarit legaturile cu statul evreu si a anuntat deschiderea unei reprezentante braziliene la Ierusalim. Decizia a fost considerata primul pas spre mutarea ambasadei in orasul care se afla in centrul conflictului arabo-israelian, potrivit O Globo, citat de Rador.