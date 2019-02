La plecarea de la PG, Kovesi a anuntat ca a cerut doua recuzari, una dintre ele a procurorului de caz

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie s-a prezentat, vineri la pranz, la Parchetul General, pentru a fi audiata la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. kovesi”Sunt foarte racita, vorbesc mai greu, am sa fac declaratii la iesire”, a declarat Laura Codruta Kovesi, in urma cu…

