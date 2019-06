Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a retelelelor electrice din oraș vor continua in perioada urmaroare, fapt ce va afecta traficul rutier. Astfel, Bulevardul 15 Noiembrie, unul dintre cele mai circulate din oras, va intra in santier pana in luna septembrie. Lucrarile incep pe 17 iunie si vor dura pana la sfarsitul…

- Azi, 18 mai , la Satu Mare s-a desfașurat deja tradiționala (fiind la cea de-a XI-a ediție) ”Parada a Florilor” – un eveniment organizat in principal de Agenția de Protecția Mediului cu scopul declarat nu doar de a accentua constientizarea comunitatii satmarene privind necesitatea vitala de mai…

- Chiar daca geografic strada Alexandru Ioan Cuza este situata la marginea municipiului Alba Iulia, nu ar trebui sa fie considerata altfel decat strazile din centru. Cu toate acestea, locul pare din multe privințe uitat de autoritațile locale: coșurile de gunoi sunt rupte, panourile desfacute, iar asfaltul…

- Turistii care se vor plimba pe una din pasarelele din Statiunea Mamaia se vor izbi de un peisaj nu tocmai imbucurator. Un munte de gunoie se afla la doar cativa pasi de Marea Neagra.Pe locul unui fost club se afla acum un "depozit" de deseuri.Mai sunt doar cateva zile pana cand turistii vor ajunge pe…

- Vineri, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta au sarit in ajutorul femeii de 65 de ani din Galati. I au oferit haine si au incercat sa ii obtina un adapost.Din pacate, insa, femeia a refuzat categoric orice ajutor si a preferat sa ramana in strada. Spune ca asteapta sa se…

- O legislatie privind asistenta in caz de dezastre a fost blocata luni in Congresul american in urma unei dezbateri politice privind ajutoarele acordate insulei Puerto Rico, presedintele Donald Trump si congresmenii sai republicani impotrivindu-se cererilor insistente ale democratilor ca Puerto Rico…

- Gamaro Construct asociata in Gamaro Black Sea SRL, firma detinuta de fostul consilier local, Iustin Roman, a realizat in anii trecuti mai multe constructii in statiunea Mamaia. Ca de exemplu, un mini hotel pe bulevardul Mamaia nr. 564, cu regim de inaltime P 1 si piscina. Totodata, familia fostului…

- Pentru remedierea unei avarii survenita pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 65 mm, de pe bulevardul Tudor Vladimirescu din localitatea Eforie Nord, RAJA SA Constanta a fost nevoita sa intrerupa furnizarea de apa potabila astazi 28 martie 2019, in intervalul orar 13,00 16,00.Potrivitr SC…