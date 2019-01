Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo a anuntat, vineri transferul mijlocasului Sergiu Hanca la gruparea poloneza MKS Cracovia si imprumutul lui Mihai Popescu la clubul scotian St. Mirren, potrivit news.ro.Citește și: AVERTISMENT din partea SUA in ziua in care Romania a preluat presedintia Consiliului UE: Continuam sa…

- Dupa ce l-au transferat la club pe portarul Ionuț Rus și l-au împrumutat la clubul Gaz Metan Mediaș pe mijlocașul Sebastian Mailat, înca un jucator va parasi echipa din Gruia. Este vorba de fundașul Andrei Radu care va fi împrumutat tot la clubul Dunarea Calarași. Fundașul…

- Azi, la al șaptelea termen din procesul in care medicul de pe Ambulanța PULS care l-a preluat pe fotbalistul Patrick Ekeng e acuzat de ucidere din culpa, audierea asistentului acesteia, Ștefan-Razvan Badea, 32 ani, a scos la iveala un episod greu de reprodus in cuvinte. Chemat la audieri in dosarul…

- Porughezul Diogo Salomao, 30 de ani, ar putea sa o paraseasca pe Dinamo in aceasta iarna. Mijlocașul ofensiv mai are 6 luni de contract. "Pentru Salomao sunt discuții cu ceva echipe din Golf. Cu siguranța oferta va fi interesanta pentru el. Daca va fi așa, noi vom gasi o soluție. Totuși, este un jucator…

- Venit in 2016, Mourinho a castigat cu Manchester United Liga Europa, insa nu a reusit sa obtina titlul in Premier League. In acest sezon, dupa 17 etape, Manchester United este pe locul 6 in clasament, la 19 puncte de liderul Liverpool. Manchester United a mai anuntat ca pana la finalul finalul sezonului…

- Este primul weekend de iarna autentica in Romania. A nins in jumatate de tara, iar la munte temperaturile resimtite au coborat aproape de minus 20 de grade Celsius. Socul termic le-a adus aminte soferilor ca e vremea sa-si schimbe anvelopele.

- Dinamo e la un pas sa perfecteze alte doua transferuri, dupa ce "cainii" s-au ințeles deja cu fundașul stanga albanez Naser Aliji, 24 de ani. Doi fotbaliști au sosit la București in aceasta seara, iar in cursul zilei de marți vor semna cu echipa din "Ștefan cel Mare", anunța TV Digi Sport. Este vorba…

- Un baiețel de șase ani din Arizona a trait dezamagirea vieții dupa ce și-a invitat toți colegii de clasa la o pizza, de ziua lui de naștere, insa nu a venit nimeni. Adevarații prieteni s-au dovedit a fi internauții, care l-au inundat cu mesaje de incurajare, scrie observator.ro.