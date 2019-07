Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, sambata, la Congresul PSD, programul politic "Romania la puterea 10", un manifest general, "o harta care sa ajute Romania si partidul sa-si gaseasca directia si increderea". "Programul politic pe care vi-l propun, 'Romania la puterea 10' (...) contine un…

- George Puscas a declarat, sâmbata, într-o conferinta de presa, ca nationala de tineret a câstigat primele doua meciuri de la Campionatul European “mai mult cu inima decât cu picioarele”, scrie News.ro.“A fost o victorie mare pentru toata lumea. Ne gândim…

- Printre echipele participante se numara si nationala Romaniei, care revine la un turneu final U21 dupa … 21 de ani! Un turneu pe care pasionatii de fotbal din Bihor il pot urmari cu o atractivitate mai mare intrucat golgheterul nationalei pregatite de Mirel Radoi este bihoreanul…

- La invitația Președintelui Romaniei, a autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o vizita in țara noastra, in perioada 31 mai – 2 iunie 2019.Citește și: Muzeul 'Grigore Antipa' ofera intrare gratuita pentru copii de 1 iunie și o…

- Programul vizitei in capitala Banatului a inceput in jurul orei 13.00, cand Klaus Iohannis a ajuns la Memorialul Revolutiei. Șeful statului a fost așteptat acolo de catre excelența sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei in Romania. Acesta a fost singurul diplomat strain acceptat de președinte ca…

- In perioada vizitei Papei in Romania, 31 mai – 2 iunie, CFR Calatori va suplimenta numarul trenurilor și va fi folosita capacitatea maxima de transport, tehnic disponibila, anunța compania. Citește și PROGRAMUL OFICIAL al vizitei Papei Francisc in Romania. Cat va sta la Blaj și care este programul zilei…

- Programul PNL pentru europarlamentare – seriozitate și competența. Profesioniștii care duc Romania in primul rand al Europei Partidul Național Liberal și-a lansat programul politic pentru alegerile europarlamentare intitulat ”Profesioniști in Parlamentul European”. Este un program pentru o Romanie cu…