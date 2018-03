Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, a expediat in instanța de judecata cauza penala prin care doua societați cu raspundere limitata (SRL), prestatoare de servicii hoteliere și alimentație publica, precum și grupul criminal organizat format din administratorii acestora,…

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a HAGAG Group din Israel, va include in portofoliul de proprietati doua cladiri situate pe Calea Victoriei si un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea Pipera. Dezvoltatorul planuieste investitii a caror valoare va atinge 70 de milioane…

- Grupul de teatru Skepsis implinește in aceasta luna 16 ani de existența. Cu aceasta ocazie, trupa propune publicului doua spectacole inedite care vor ava loc la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Primul spectacol, „Generații”, va avea loc joi, 22 martie, iar cel de-al doilea, „Unde-i Revolverul?…

- Antreprenorii romani sunt din ce in ce mai dornici sa vanda, profitand de cresterea economica a Romaniei care atrage ca un magnet companii straine si fonduri de investitii care au bani pentru a cumpara businessuri. „Piata de M&A e la un maxim istoric, toata lumea se gandeste sa vanda. Suntem…

- Scandal la Sofia, declanșat de faptul ca CEZ - companie energetica din Cehia - vrea sa vanda toate activele sale din Bulgaria unei mici companii obscure. Parlamentul a decis inființarea unei comisii speciale, pentru a ancheta detaliile acestei tranzacții.

- Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati deruleaza, incepand cu luna ianuarie 2018, proiectul "Antreprenoriat inovativ in regiunea Sud-Est (AntRES)". Un proiect cofinantat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, cu un buget total de 17.666.747,23…

- Primavara aduce in Herculane, ca in fiecare an, un nou eveniment al Asociației Pro Turism Herculane. Ediția a VIII-a a ,,Conferinței Naționale Intoarcerea la Apa,, are loc in perioada 27 – 29 martie la Afrodita Resort & Spa. Specialiști din Romania și din strainatate s-au inscris deja pe lista de participare…

- La polul opus sunt insa si vanzatorii care au avut norocul unor clienti care au cumparat un numar foarte mare de produse inca de dimineata. La trecerea de pietoni de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, unul dintre vanzatori se lauda ca un client a cumparat la prima ora a diminetii 60 de…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Aflata in prezent in turneul „Lumea, cum ai vrea sa fie”, Alexandra Ușurelu iși aduce muzica pe 6 martie la Teatrul Național din Timișoara. Grupul de instrumente cu coarde, chitaristul, flautista, inginerul de sunet și o parte din echipa tehnica sunt profesioniști binecunoscuți din Timișoara, oameni…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Aradul a contribuit la reușita proiectului legislativ privind combaterea ambroziei. Grupul de lucru inițiat la Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Asociația Excelsior, universitați din Arad și Timiș, cadre medicale, societatea civila, a formulat amendamente care au fost incluse in texul legii.…

- Inainte sa devina un star international, Shakira (41 de ani) si-a facut debutul in televiziune, intr-o telenovela, pe cand avea 17 ani, lucru de care se pare ca nu a fost prea mandra, deoarece ulterior a cumparat serialul pentru a nu mai fi difuzat la TV.

- Foarte puțini etnici maghiari au participat la protestul organizat miercuri, 21 februarie, de Grupul de inițiativa Musai-Muszáj. Prin acest protest, reprezentanții Asociației cer amplasarea placuțelor multilingve, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne,…

- Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din tara. Nikolas Cruz, fost elev la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, la nord de Miami, a deschis focul cu o pusca semi-automata pe culoarele liceului, omorand 17 persoane,…

- Grupul american Liberty Global, cel mai mare furnizor global de cablu si internet fix, l-a promovat pe Robert Redeleanu intr-un nou rol la nivelul operatiunilor din Europa Centrala si de Est, de CEO al subsidiarei din Polonia cu pastrarea aceleiasi functii si pentru compania din Ungaria. …

- Ștefan Radu (31 de ani) nu a evoluat in partida pierduta contra celor de la FCSB, scor 0-1, din cauza unei raceli. Astazi a negat acuzele conform carora ar fi cumparat bilete la meci fanilor dinamoviști (vezi detalii AICI). "Sunt dezamagit de rezultat. Probabil voi juca in retur, daca imi trece raceala.Nu…

- Termocentrala Turceni are sase blocuri energetice, dar numai patru sunt functionale, grupurile 1 si 6 fiind retrase din exploatare. Potrivit CE Oltenia, blocul 6 este demontat, iar blocul 1 va intra intr-un program de demontare si valorificare....

- O femeie a dat foc rochiei de mireasa dupa divorț. O femeie din Texas, SUA, a vrut sa vanda tot ce a adunat in urma unei casnicii nefericite, dupa ce a divorțat, pentru ca voia sa scape de amintirile neplacute. Dar cea mai neplacuta amintire a ajuns, literalmente, in flacari. Este vorba despre Brianna…

- Luni a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa al campaniei “Fara penali in funcții publice”, care isi propuna sa stranga jumatate de milion de semnaturi pentru modificarea Constitutiei. Initiativa, sustinuta de USR, vrea sa introduca in legea suprema interdicita ocuparii de functii publice…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- Primaria din Cluj-Napoca a achiziționat un tomograf pentru copaci. Dispozitivul conceput pentru evaluarea sanatații arborilor poate detecta parțile in descompunere din interiorul trunchiului și identifica putregaiul. Totodata, tomograful ofera date despre cat puternica este radacina copacului și despre…

- Grupul CEZ in Romania a lansat colecția de vestimentație profesionala made-to-measure, pentru angajații din Centrele de Relații cu Clienții, in contextul unui proces mai amplu de modernizare și reorganizare a acestora, arata angajatorulmeu.ro. CEZ a dezvoltat acest proiect impreuna cu…

- Senatorul Daniel Zamfir l-a acuzat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, ca a orchestrat inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice a Senatului, in urma unei decizii adoptate de catre gr...

- Grupul britanic Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti, iar biletele au fost puse in vanzare joi. In deschiderea concertului de la Bucuresti va urca pe scena trupa hip-hop scotiana Young Fathers.

- Renault-Nissan a vandut cele mai multe automobile in 2017, lucru facilitat si de includerea in cifra totala a volumelor realizate de Mitsubishi. Renault – Nissan – Mitsubishi au vandut 10,61 milioane unitati, in timp ce grupul VW a comercializat 10,53 milioane unitati in 2017.

- Daca pana acum utilizatorii smartphone-urilor intrau pe site-urile magazinelor online in special pentru a se informa despre produsele de care erau interesati, 2017 a fost anul in care, pentru prima data, clientii eMAG au plasat mai multe comenzi de pe dispozitivele mobile decat de pe PC. 51% dintre…

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- Grupul de migranți a fost descoperit joi dimineața, pe raza localitații de frontiera Lațunaș. Erau 14 barbați, 10 femei și opt copii, cetațeni irakieni, spun polițiștii de frontiera. Migranții au fost depistați la aproximativ un kilometru de granița cu Serbia, dupa ce au patruns pe teritoriul…

- Oana si Viorel Lis au ajuns din nou la cutite dupa ce blonda a anuntat ca ii scoate la vanzare hainele fostului edil al Capitalei. Fostul primar al Bucurestiului a marturisit ca se simte umilit si a dezvaluit de ce vine mereu la TV cu sotia lui.

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, califica acuzațiile aduse astazi de PLDM, precum ca ar fi fost votat de doar 34 de deputați și nu 51 cum s-a menționat la ședința, drep „un atac politic, cu puternice accente discriminatorii". Intr-un comunicat emis presei, Valeriu Ghilețchi și Grupul…

- Grupul BASF țintește o poziție fruntașa in topul furnizorilor pentru producția mașinilor electrice. Nemții pregatesc investiții consistente pentru a intra pe aceasta piața in continua dezvoltare.

- Amnistie fiscala pentru dezvoltatorii imobiliari persoane fizice Fost sef al ANAF atentioneaza ca o lege, adoptata de Parlament la finalul anului trecut si promulgata in 15 ianaurie de presedintele Klaus Iohannis, sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Organizatia PES activists Romania, formata din simpatizanti de stanga, sustine ca nominalizarea Vioricai Dancila la functia de premier este privita pozitiv de partenerii europeni. Intr-un comunicat de presa, organizatia transmite ca isi manifesta sustinerea pentru Viorica Dancila, pe care o descrie…

- Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane. Programul consultarilor va fi urmatorul: Miercuri, 17 ianuarie 2018 Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL); Ora…

- Anul trecut, in vara, m-a sunat bunica-mea sa imi spuna ca si-ar dori un televizor in bucatarie si ca nu stie cum sa faca sa si-l cumpere cat mai ieftin. Bugetul ei: 500 de lei. Voia ceva nu foarte mare, urmand a-l pune foarte aproape, pe un birou aflat in proximitatea patului, dar nici foarte mic,…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat la Salonul auto de la Detroit ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a

- Capitanul Thiago Silva i-a certat pe Cavani și Pastore, care au intarziat dupa vacanța de iarna. "Pastore vrea sa plece", a anunțat brazilianul. "Nu e adevarat. N-am vorbit niciodata cu Silva de viitorul meu", a raspuns argentinianul. Sunt doua tabere clare in lotul lui PSG. Deloc prietene. Și nu se…

- Grupul de initiativa civica „Impreuna pentru A8” anunta o intalnire prin care isi propune sa „reafirme sustinerea pentru construirea A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul «Ungheni – Iasi – Targu Mures»”.

- Facebook va produce caști de realitate virtuala impreuna cu Xiaomi. Mai exact, Oculus – divizia de VR a gigantului american – a anunțat ca grupul chinez Xiaomi este partenerul ales pentru dispozitivul Oculus Go, anunțat in luna octombrie, potrivit Reuters . In China, va exista o versiune speciala pusa…

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii si comercializarii fructelor. Descriere loc de munca: muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curatat pomi; in fabrica: aranjarea fructelor in…

- Omul de afaceri ceh Petr Kellner a cumparat un trader de gaze din Voluntari, cu afaceri de 32 de milioane de lei intr-o tranzactie de circa noua milioane de euro. Trei antreprenori locali devin milionari in euro in urma acestui acord, potrivit estimarilor ZF. Miliardarul ceh Petr Kellner…

- Timisoara va primi o finantare europeana impresionanta, care ii va permite o dezvoltare fara precedent. Este vorba de suma de 14 milioane de euro, bani care putea fi accesati gratie aprobarii a doua proiecte GAL (Grupul de Actiune Locala), fiecare in valoare de cate 7 milioane de euro.

- Polisano distributie, business care in 2014 avea afaceri de peste 1,3 mld. lei si era al cincilea distribuitor de medicamente de pe piata locala, a anuntat anul acesta falimentul, la 24 de ani de la infiintare, printr-o notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului. Din perspectiva…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- 97 de cladiri, apartamente si spatii de depozitare ale Telekom Romania Communications (fost Romtelecom) au fost scoase la licitatie, pretul total solicitat ridicandu-se la 62,9 milioane de euro. Cea mai scumpa proprietate scoasa la vanzare este cladirea Tandem din spatele Palatului Telefoanelor, pentru…

- Printr-o mișcare surprinzatoare și in opinia multora de-a dreptul sfidatoare in raport cu linia Partidului, premierul Mihai Tudose a acceptat sa se intalneasca astazi cu reprezentanții protestatarilor din Piața Victoriei. Gestul lui a fost salutat de mulți, insa exista voci care susțin ca el nu urmarește,…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…