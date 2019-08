Stiri pe aceeasi tema

- Toți oamenii au tabieturi, mai ales tabieturi de weekend. De exemplu, unii oameni merg duminica la frizerie. Alții la pescuit sau in targul de mașini. Și exemplele ar putea continua. Noi ne oprim astazi la cei care aleg sa mearga duminica de duminica in targul de animaluțe de la Vivariu. De obicei aici…

- Daca de vata de zahar și hamsii prajiți am mai avut parte la Hramul Bacaului, de aqualandul promis și ridicat pe Insula in urma cu doi ani, ne-am lins pe degete și anul acesta. Insula a fost data in folosința cetațenilor acestei urbe in 1974, dar tot sta intr-o perpetua acțiune de modernizare, incat…

- O somatie neclara In a doua zi a „Alecsandriadei” (6-9 iunie 2019), s-a auzit o interpelare aparent corecta: „Suntem de acord ca Vasile Alecsandri s-a nascut in Bacau, pentru ca avem marturia de mitrica – un fel de copie a actului de nastere –, dar unde-i originalul? Il rugam pe Ioan Danila sa ne aduca…

- Dupa demisia prof. Florin Lazar din funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacau, care a fost depusa saptamana trecuta direct la Ministerul Educației, a fost emis un ordin prin care prof. Ana-Maria Egarmin (foto), inspector școlar general adjunct, va prelua aceasta…

- Lumeeeee, lumeeee… cata lumeeeee… adunata la tradiționalul balci de Hramul Bacaului, cu ocazia sarbatorii Sfinților Petru și Pavel. Articolul La balciul de Sf Petru și Pavel apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Am crezut, sincer, ca am trait un miracol duminica dimineața, cand la secția de votare din Bacau la care sunt arondat am gasit, la ușa, coada. Ei, nu una salbatica, ci așa, mai domestica, mai ingaduitoare. Parca mi-am retrait, totuși, cateva minute din tinerețe, cand cozile, nu neaparat la secțiile…

- Celelalte județe ale Moldovei aveau procente mai mici: Neamț – 23,58%, Iași – 21,99%, Suceava – 20,80%, Botoșani – 19,85%, iar Vasluiul doar 17,12, fiind ultimul și la nivel național. Prezența slaba mai aveau Satu Mare, cu 19,46%, și Ialomița, cu 19,61%. Cea mai buna prezența pe țara o inregistra Ilfov,…

- Judoka CSM Bacau pregatiți de Dorin Cruceanu se simt ca acasa in Serbia. Iar „sufrageria” lor ramane podiumul. Au demonstrat-o și la ediția din acest an a puternicului turneu internațional „Trofej of Vrsac” de la Vrsac (Vrșeț). „Este pentru al treilea an cand concuram aici. Practic, suntem de-ai casei”,…