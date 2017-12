La Pasajul Jiul se lucreaza in prag de an nou. Pana la receptie trebuie facute finisajele

Stiri pe aceeasi tema

- Formulele tradiționale din domeniul sanatații pe baza de plante din Siberia și-au gasit locul pe piața internaționala. Facute din ierburi gasite in Siberia, aceste produse de sanatate și de ingrijire personala sunt concepute pentru a va oferi o alegere sanatoasa pentru produsele chimice pe care le gasiți…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata au fost facute de politisti in ultimele doua saptamani, iar 50 de persoane au fost retinute sau arestate, a transmis, marti, Politia Romana. In perioada 6 - 20 decembrie, 443 de politisti specializati in combaterea…

- Tabloul „Florareasa”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza in anii 1923-1924, a fost adjudecat la o licitație organizata in București pentru suma record de 150.000 de euro. Lucrarea a facut parte din colecția comandantului forțelor militare germane din Romania in timpul celui de-al Doilea…

- Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, aflat la al treilea mandat si trimis in judecata intr-ub dosar de luare de mita a fost achitat, in prima instanta, de Curtea de Apel Ploiesti. In acelasi dosar, secretara orasului, Beatrice Radulescu, a fost de asemenea achitata, in timp ce judecatoarea Ruxandra…

- Pe rolul Curtii de Apel Pitesti se afla dosarul privind cea mai mare captura de heroina realizata in Romania dupa 1990. Dupa cum reiese din rechizitoriul DIICOT, doi dintre inculpati, un turc si un roman, au mai fost implicati in transportul altor 250 de kilograme de heroina descoperite de politisti…

- Sezonul acesta, sarbatorile de iarna aduc cu ele un total de 8 zile libere legale pentru persoanele care lucreaza conform unui program de luni pana vineri. Atat liberele pentru Craciun cat și cele pentru Revelion pica luni și marți. Legate de weekend, romanii vor avea doua mini-vacanțe de cate patru…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca modificarile Codurilor penale și legilor justiției sunt facute cu prea mare viteza și le-a recomandat parlamentarilor sa dea dovada de responsabilitate, pentru ca aceste modificari vor avea efecte pe termen...

- Parlamentarii USR din comisia speciala pentru legile din sfera justitiei au avertizat joi cu privire la urmarile pe care le-ar avea modificarile la Codul de procedura penala si Codul penal propuse de cei de la PSD, ALDE si UDMR, una dintre acestea fiind, potrivit acestora, faptul ca nu s-ar mai putea…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a dat publicitatii un colaj foto care compara imagini din unele instante si parchete din tara noastra cu sediile institutiilor din Africa sau Siria (dupa bombardamente).

- Intalnirea cu Mos Craciun trebuie sa fie una speciala pentru toti copiii. Fiecare copil simte o emotie aparte si traieste o bucurie imensa in momentul in care il intalneste pe idolul copilariei sale, potrivit Daily Mail.

- Femeile care lucreaza in spatii office deja s-au obisnuit cu tinutele formale pe care se presupune ca trebuie sa le adopte. Indiferent daca acestea sunt strict office sau au si caracteristici ale stilului elegant, este important sa nu se priveze de confortul pe care ar trebui sa il asigure.…

- Atena s-a declarat "ingrijorata" miercuri seara de afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care au sugerat o revizuire a Tratatului de la Lausanne privind granițele Turciei, in ajunul primei vizite in Grecia a unui șef de stat turc dupa 65 de ani, relateaza AFP,

- Primaria Timișoara se pregatește de o noua demolare a cateva zeci de garaje din zona Soarelui. Lucrarea care urmeaza sa fie facuta pe strada Aștrilor va fi declarata de utilitate publica, iar despagubiri vor primi numai proprietarii care au inscris acest drept in acte.

- Echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Bonn s-a deplasat in localitatea Bergkamen, la unul dintre locurile unde au fost cazati 10 dintre cetatenii romani, rezidenti ai imobilului incendiat vineri, pentru a le oferi asistenta consulara, informeaza ...

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Eugen Trica și Ionuț Cioinac au primit suspendari și amenzi din partea Comisiei de Disciplina dupa incidentele petrecute la meciul pe care Poli Iași l-a pierdut in fața lui Dinamo in "Ștefan cel Mare", scor 1-2. ...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca nu va putea merge la receptia de la Cotroceni de Ziua Nationala, dar ca va fi prezent la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf.Citeste si: S-a activat PLANUL ROSU in Maramures. Mai multe VICTIME dupa ce un autocar s-a ciocnit cu un camion -…

- Parlamentul a aprobat astazi un proiect legii cu privire la exercitarea unor activitati necalificate cu caracter ocazional desfașurate de zilieri are drept scop reglementarea activitatilor necalificate cu caracter ocazional desfasurate de catre zilieri intru diminuarea fenomenului de ocupare informala…

- DNA il reclama pe Calin Popescu Tariceanu la CSM, in urma afirmațiilor facute de președintele Senatului, care a spus ca „DNA a devenit un jalnic instrument politic”. Intr-un comunicat publicat pe site-ul insituției, DNA precizeaza ca cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari…

- Premierul Pavel Filip se declara nemulțumit de faptul ca in presa au aparut informații potrivit carora R. Moldova ar fi retras de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a ONU chestiunea privind retragerea trupelor și armamentului rusesc din stanga Nistrului. „Unele institutii media, fiind orbite, cauta…

- Tunelul "va stimula tehnica aplicarii tehnologiei hipersonice, in principal in sectoarele militare, reproducand mediul zborurilor hipersonice extreme, astfel incat problemele sa poate fi descoperite si rezolvate la sol", a spus Zhao, director adjunct la State Key Laboratory of High Temperature Gas Dynamics…

- Rusia a apreciat marti drept 'iresponsabile si fara fundament' acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la actiunile 'ostile' ale Moscovei, vazand in acestea necesitatea Londrei de a deturna atentia opiniei publice britanice spre un 'inamic extern' in contextul Brexitului, relateaza…

- Caminul Cultural ”Ștefan Iordache”, al comunei Gruiu, a gazduit vineri, 10 noiembrie, incepand cu ora 17.00, un eveniment cultural de excepție: Cristina – Mary Molnar a adus in premiera in localitate expoziția de mozaic intitulata ”Podoabe minerale”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 377,…

- Autoritatile comunei Razvad au facut un apel public catre constructorul care lucreaza la podul de la Valea Voievozilor, rugandu-l sa urgenteze lucrarile si asta pentru ca inchiderea circulatiei in zona podului de la Valea Voievozilor a dat peste cap traficul locuitorilor comunei Razvad si al celor din…

- Mai multe restricții vor fi instituite in perioada urmatoare pe o serie de drumuri din țara, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri. Șoferii care au drumuri prin zonele afectate trebuie sa știe ca este posibil sa aiba parte de calatorii mai lungi. „Aceste lucrari vor avea loc la pasaje care…

- Operatiile de inima realizate dupa-amiaza vor avea o rata de succes mai mare, arata un nou studiu publicat in prestigioasa revista „The Lancet”. Riscul de complicatii este de doua ori mai mic decat la interventiile facute dimineata.

- Lionel Messi are un cuvant greu de spus la Barcelona nu doar pe teren, ci și in privința venirilor și plecarilor de la club. Argentinianul a stopat vanzarea lui Aleix Vidal la FC Sevilla. FC Barcelona are probleme de lot, pentru ca 6 dintre cei 24 de jucatori acuza accidentari. Dupa meciul cu Olympiakos,…

- Lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda se deschide in noiembrie. In prezent se lucreaza la iluminat și la indicatoare. Potrivit constructorului lucrarile vor fi terminate luna viitoare. Chiar daca va fi gata intreg tronsonul de 12,45 kilometri, se va putea circula doar pe 8,5 kilometri, potrivit Asociatiei…

- O bucureșteanca are un vehicul inedit, care atrage privirile tuturor celor care o vad pe strada. Andreea Dragne se plimba cu triciclul prin oraș. Femeia este tare mandra de cadoul pe care i l-a facut soțul ei. Andreea este mama a doi copii și soția unui mecanic auto foarte pasionat de ceea ce face.…

- Defecțiunea aparuta in cursul serii de ieri, la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a fost remediata. Incepand de maine se lucreaza in regim normal. Potrivit unui comunicat al M.A.I., personalul ...

- Viitorul unor copii, vandut pe cativa euro si vacante. Un asistent social din Brasov este acuzat ca oferea copiii din centrele de plasament unor cupluri care ii dadeau "atentii". Procurorii DIICOT au descoperit 12 astfel de cazuri si ar fi convins-o si pe o colega din Covasna sa ii fie complice.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, ca a ales varianta ca Inspecția Judiciara sa fie o instituție autonoma deoarece exista o incompatibilitate in relația dintre "controlor și controlat", menționand ca o echipa din minister lucreaza la draftul legii referitoare la…

- Echipamentele sportive au adesea prețuri destul de mari și sunt și voluminoase. Ai, insa, și alte opțiuni, mai prietenoase cu bugetul, pentru a face mișcare. Știi deja cat de importante sunt exercițiile fizice pentru sanatatea ta și pentru a te menține in forma, dar timpul nu-ți permite sa ajungi la…

- Vineri, 20 octombrie, la ora 14.00, in Aula Magna a Universitatii "Andrei Saguna" din Constanta UAS , a avut loc lansarea unei carti ndash; eveniment Amintiri... Vacantele mele in vremurile bune de altadata", a rectorului de onoare al UAS, academicianul Constantin Balaceanu Stolnici. Lucrarea, generos…

- Scrisorile scrise de fostul presedinte american Barack Obama in anii '80 prietenei sale din facultate au fost facute publice joi de catre o universitate privata, dezvaluind un tanar care se lupta...

- Inca o dimineața cu haos in trafic in Timișoara. De aceasta data, la AEM, unde, noaptea trecuta, s-au facut reparații pe o banda a sensului giratoriu. Aceasta va fi inchisa pana la pranz, așa ca in zona sunt cozi interminabile. Se vor face lucrari și noaptea urmatoare.

- Continua audierile din Comisia SRI. Dupa dezvaluirile extrem de dure și de controversate facute fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, nume grele au trecut, pana in prezent, prin fața comisiei. Astazi, potrivit anunțului facut de Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, la audieri…

- Un avocat din Coreea de Sud a declarat ca hackeri, suspectati ca lucreaza pentru regimul condus de Kim Jong-un, au obtinut acces la o retea intranet secreta a armatei din Coreea de Sud in septembrie 2016 si ca au furat planurile de razboi facute de SUA si aliatul sau. „A fost o greseala ridicola”, a…

- Razvan Burleanu lucreaza la imaginea FRF. Venirea lui Mutu și a lui Camataru, doua ”lovituri”. Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, crede ca, prin aducerea lui Adrian Mutu și, mai ales, a lui Rodion Camataru, forul pe care-l conduce a dat doua lovituri de imagine. ”Venirea lui…

- Nu doar ca se fac remarcate extrem de ușor în mulțime prin modul în care se îmbraca și se comporta, ci reușesc sa se strecoare și în sufletele celor din jur prin firea blânda și deschisa, dovedind ca sunt niște

- Dupa o perioada in care a fost foarte activa, Monica Gabor a intrat in pauza vocala. Totul are legatura cu iubitul sau, Mr. Pink, care o lasa “sa-și faca de cap” doar cand e momentul sa-i promoveze afacerile. Timp de luni bune, Monica Gabor revenea in showbizul autohton, cu scopul bine precizat de a-și…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Guvernul considera ca femeile sunt avantajate la pensionare in fata barbatilor si vrea sa corecteze aceasta "inechitate". Mai exact, Vasilescu sustine ca femeile lucreaza mai putin, cotizeaza mai putin, dar ajung sa primeasca pensie mai…

- In ultimele zile, spațiul public a fost invadat de o serie de materiale jurnalistice menite sa manipuleze opinia publica prin acreditarea ideii ca, in cursul investigațiilor penale, procurorii anticorupție ar comite abuzuri și ar recurge la metode care incalca procedurile judiciare. De exemplu, s-au…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a reușit sa o elimine pe Maria Sharapova, locul 104 WTA, in turul III de la Beijing, scor 6-2, 6-2 (Vezi detalii). Ilie Nastase a comentat acces succes al jucatoarei noastre. "N-am putut sa vad meciul. Domnul Țiriac mi-a povestit tot ce s-a intamplat. Știți cum aș privi eu…

- Politistii au fost sesizati ca in Sighetu Marmatiei pe strada Avram Iancu langa Perla Sigheteana, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu o victima ranita grav. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate trei autoturisme. La fata locului s-au…

- Dupa ce au indurat cațiva ani de haos rutier și ore lungi pierdute cu privirea pe bara din spate a autoturismelor partenerilor de trafic, pe șoferii din Timișoara i-a parasit de-a binelea rabdarea și ar dori sa aiba parte și de „binele” promis din biroul de pe bulevardul C.D. Loga nr. 1. Conducerea…