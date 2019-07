La Paris s-au înregistrat peste 42 de grade Celsius, record absolut de căldură La Paris s-au inregistrat joi 42,4 grade Celsius, masurate la ora 15:20 (13:20 GMT) la statia meteo Paris-Montsouris, valori care au doborat recordul istoric de caldura stabilit in urma cu 70 de ani, a precizat pentru AFP Meteo-France. Recordul de caldura fusese doborat inca din timpul dupa-amiezii, cand au fost consemnate 41 de grade Celsius, iar temperatura ar putea creste in continuare pe parcursul serii. Serviciile de meteorologie preconizeaza chiar 43 de grade Celsius in regiunea pariziana pentru joi, momentul de apogeu al valului de caldura care s-a abatut asupra Frantei incepand de luni.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul masuratorilor, in 1873, capitala Frantei nu a depasit pragul de 40 de grade decat o singura data, in 28 iulie 1947, cu 40,4 grade Celsius. Serviciul meteorologic se asteapta la 42 de grade joi, ziua care marcheaza varful valului de canicula care afecteaza Franta de luni. Si Olanda a…

- Orasul francez Bordeaux a inregistrat marti un record de temperatura, termometrele indicand 41,2 grade Celsius. Recordul anterior era de 40,7 grade, inregistrat in anul 2003. Purtatorul de cuvant al Organizatiei Meteorologice Mondiale, Claire Nullis, a avertizat asupra faptului ca aceste valuri de canicula…

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP. Primul val de caldura a adus temperaturi…

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului, au…

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului,…

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA potrivit Agerpres. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins 38,6 grade…