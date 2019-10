Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, Margareta, si principele Radu au participat marti, in contextul vizitei la Paris, la inaugurarea oficiala a "Promenadei Regina Maria a Romaniei", situata pe malul Senei, in proximitatea Turnului Eiffel, informeaza un comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRES. Potrivit…

- Zeci de lugojeni au luat parte la slujba de comemorare a Reginei Ana a Romaniei, la implinirea a trei ani de la trecerea sa la Domnul. Sfanta Liturghie pentru sufletul Reginei Ana a fost oficiata in Biserica Parohiala Romano-Catolica “Preasfanta Treime” din Lugoj, de catre parintele Daniel…