Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Orhei continua lucrarile de dezvoltare a infrastructurii drumurilor. Inca o strada importanta a intrat in reparații. Este vorba de strada Valeriu Briceag din sectorul Nordic al orașului, care nu a mai fost reparata de zeci de ani și face parte din planul de reconstrucție a orașului lansat…

- Autoritatile din Brașov au emis, miercuri, prin sistemul Ro-Alert o avertizare privind prezenta unui pui de urs pe strazile orașului Brașov, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal de mobilizare ISU Brașov a emis, miercuri, un mesaj…

- O noua porțiune de drum din municipiul Orhei – strada S. Lazo, a fost reparata capital, in cadrul proiectului amplu de dezvoltare a infrastructurii localitații, inițiat de fostul primar, Ilan Șor. Autoritațile municipale, dar și intreaga echipa a Partidului Politic ȘOR, dau asigurari ca toate proiectele…

- Nu in ultimul rand, pasajul Mihai Eminescu este inchis circulatiei inca de aseara, masura care va fi in vigoare pana sambata dimineata (ora 6.00). Tot din cauza raliului, va fi oprita circulatia pe strada Pacurari (tronsonul de la intersectia cu strada Cismeaua Pacurari pana in Piata Mihai Eminescu),…

- Intr-o conferinta de presa comuna, Primaria Arad, Politia Locala, Directia de Asistenta Sociala si Episcopia Ortodoxa au anuntat ca vor colabora in cadrul unui proiect ce se va desfasura in premiera in municipiu, avand in atentie reducerea fenomenului cersetoriei. Autoritatile locale estimeaza ca…

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA, potrivit Agerpres.Mitingul opozitiei politice a fost…

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA. Mitingul opozitiei politice a fost aprobat pentru…

- Ramnicu Valcea a fost gazda unui eveniment sustinut de reprezentanti Microsoft si specialisti in securitate cibernetica de la CERT-RO, care s-a bucurat de participarea a aproximativ 150 de liceeni. Pe langa informatii legate de posibilitati de aparare impotriva atacurilor cibernetice, tinerii au aflat…