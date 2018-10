La ora 7.00 se deschid urnele pentru votul la referendumul privind redefinirea familiei

Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s au deschis in aceasta dimineata, la ora 7,00. Peste 18.000.000 de alegatori sunt asteptati la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Sectiile de vot se vor inchide in aceasta…

- Un numar de 18.950.674 de alegatori sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, potrivit Agerpres. Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau…

- Un numar de 18.950.674 de alegatori sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau 'Nu'…

- La ora 21.00, ora Romaniei, a inceput votul in strainatate pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie. Primii care voteaza sunt romanii din Auckland, Noua Zeelanda, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe.

- Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21,00, ora Romaniei (ora 7,00 ora locala), in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate.Potrivit MAE, dupa deschiderea sectiei de…

- Europarlamentarul olandez, Sophia in ‘t Veld, a cerut, miercuri, verificarea finanțarii referendumului pentru redefinirea familiei din Romania. Ea spune ca vrea sa se asigura ca nu vor fi folosite fonduri europene in campania referendumului din 6 si 7 octombrie, scrie Mediafax. „Stiu ca nu pot cere…

- Ministrul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.Potrivit documentului, in toata lumea vor fi deschise 377 de secții de votare pentru romanii din strainatate. Vezi…

- MAE organizeaza, pentru referendumul pentru familie, 377 sectii de votare in strainatate, din care 192 pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 185 in alte locatii, cele mai multe fiind in Italia, Spania si Republica Moldova.