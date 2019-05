Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ampla acțiune de incercare de combatere a alcoolului ii invita pe toți cei care realizeaza ca au o dependența periculoasa de alcool sa iși verifice „limitele”. Intreaga luna iunie va fi dedicata luptei anti-alcool. ALIAT (Alianța pentru Lupta Impotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor), Institutul…

- Mai mulți bucureșteni s-au trezit miercuri noaptea din cauza fulgerelor și a tunetelor care au brazdat cerul Capitalei. O furtuna puternica a avut loc in cursul nopții in București. Meteorologii au emis cod galben de vreme instabila. In oraș și in zonele limitrofe a plouat torențial inregistrandu-se15-20…

- Icoana Maicii Domnului de la Cacica este copia uneia dintre cele mai cunoscute icoane ale Fecioarei Maria din lumea catolica, si anume „Madona Neagra“ (Czarna Madonna) de la Czestochowa, din Polonia, cosiderata facatoare de minuni, ea a fost adusa special la Iași, cu ocazia vizitei Papa Francisc

- Papa Francisc in Romania. Sfaturi utile pentru pelerinii care participa la evenimente Cateva informații utile pentru pelerinii care vor merge la evenimentele cu ocazia vizitei Sfantului parinte Papa Francisc in Romania: - Cei care vor sa asiste la evenimente sunt rugați sa-și planifice bine…

- Papa Francisc in Romania. Obiectele INTERZISE la evenimente Pelerinii care doresc sa participe la evenimentele programate cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania sunt obligați sa respecte o serie de masuri foarte

- UPDATE, ora 13:00 – Date privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central la ora 11:00 Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare era pana la ora 13,00, de 19,75%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit BEC, in judetele Moldovei, situatia…

- Pelerinii care vor veni la Blaj in data de 2 iunie 2019 cu autocare, microbuze si autoturisme personale, sunt rugati sa ajunga la Blaj pana la ora 7, susține Mitropolia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica. Aceasta solicitare vine in urma masurilor anuntate in 22 mai 2019 de Primaria Blaj,…

- Politistii buzoieni au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, pe raza a patru județe, la persoane banuite de trafic de droguri. Operațiunea a vizat 24 de persoane, cu varste cuprinse intre 17 și 33 de ani, din judetele Buzau, Vrancea, Galati si Iasi, membri ai unei grupari specializate in traficul…