Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenele meteo extreme, topirea ghețarilor și diminuarea biodiversitații sunt printre efectele deja vizibile ale acestei crize. Și tot ce va urma va afecta întreaga omenire, fara excepție, daca nu situația nu va fi redresata. Pe 20 si 27 septembrie va fi o mobilizare generala la nivelul întregii…

- Conflictele prelungite, criza climatica, numarul in creștere de boli mintale și dezinformarea online sunt printre cele mai mari noi amenințari la adresa copiilor, potrivit unui comunicat de presa remis MEDIAFAX, miercuri, de catre reprezentanții UNICEF Romania.Citește și: Alexandru Cumpanașu,…

- Intr-o scrisoare deschisa care marcheaza 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului, Directorul Executiv UNICEF trage semnalul de alarma in ceea ce privește provocarile majore actuale și viitoare cu care se confrunta copiii.

- Asociația Medicilor din Australia (AMA) a declarat oficial criza climatica o urgența de sanatate, indicand spre argumentare „dovezile științifice clare” care arata ce impact sever are aceasta asupra pacienților și comunitaților, „acum și in viitor”, scrie The Guardian, preluat de Hotnews. Decizia AMA…

- Foarte increzatoare in succesul ei pentru fotoliul de la Cotroceni, Viorica Dancila a ținut un discurs mobilizant pentru susținatorii PSD din sala de congres, in care și-a anunțat principalii vectori care vor susține campania sa electorala, a facut atacuri la contracandidații sai și a anunțat cum…

- Actorul american David Hedison, care a jucat in doua filme din franciza "James Bond" și in pelicula clasica SF "The Fly", a murit la varsta de 92 de ani, in Los Angeles, potrivit Associated Press, conform Mediafax.Actorul a murit pe 18 iulie, in locuința sa din Los Angeles, dar familia a facut…

- Clujenii sunt invitati sa participe sambata si duminica, in cadrul evenimentului Somes Delivery, la o serie de activitati menite sa-i responsabilizeze mai mult in ceea ce priveste grija fata de mediul inconjurator.

- Camera Reprezentantilor, controlata de Partidul Democrat, a votat joi o masura sprijinita de alesii din amandoua partidele, elaborata de Senat, prin care 4.6 miliarde de dolari se vor duce catre ingrijirea refugiatilor retinuti la granita de sud, scrie Associated Press.