- Benjamin Netanyahu pare a se indrepta spre un al cincilea mandat istoric ca prim-ministru al Israelului, miercuri, rezultatele aproape finale ale votului acordand o majoritate solida in parlament partidului Likud si aliatilor sai traditionali, ultraortodocsii si nationalistii, potrivit AP.

- Benjamin Netanyahu are un îndelungat istoric de utilizare a bigotismului și învrajbirii pentru a obține avantaje electorale. Dar cum el candideaza acum pentru un al cincilea mandat de premier israelian contra unei competiții serioase, și cum se confrunta cu perspectiva inculparii daca va…

- Fostul premier Adrian Nastase trage un semnal de alarma privind politica externa a Romaniei. Reacția lui Nastase vine in contextul unei intalniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu."Cu cinci zile inainte la alegerile din Israel, premierul…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat serviciile sale marti. Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la recunoașterea, pe 25 martie, de catre președintele Donald Trump a suveranitații…

- Seful Guvernului israelian urmeaza insa sa se intoarca in tara imediat dupa aceasta, nevoit sa-si scurteze vizita la "prietenul" sau american, prevazuta intial sa dureze doua zile, in urma unui tir de racheta din Fasia Gaza, in noaptea de duminica spre luni, soldat cu sapte raniti, in apropiere de Tel…

- Ministerul Justitiei din Israel a anuntat luni ca premierul Benjamin Netanyahu va fi audiat si eventual inculpat de procurori abia dupa alegerile din 9 aprilie, transmite Reuters. Procurorul general al Israelului a anuntat pe 28 februarie ca intentioneaza sa il acuze pe Netanyahu de luare de mita, frauda…

- Procurorul general, Avichai Mandelblit, a anuntat joi dupa-amiaza ca vrea inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru acte de coruptie. Partidul lui Netanyahu denunța o ”persecuție politica”, relateaza AFP.Inculparea oficiala ar urma sa aiba loc abia dupa ce Netanyahu va fi audiat…

- Procurorul general al Israelului a declarat vineri ca nu exista vreun motiv legal pentru care nu ar putea sa il inculpeze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, intr-un caz de corupție, inainte de alegerile care vor avea loc pe 9 decembrie, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.…