- Unul dintre cei mai importanti experti din Australia in domeniul sanatatii mintale a avertizat vineri ca telefoanele mobile inteligente sunt raspunzatoare de o criza ce costa anual statul 60 de miliarde de dolari australieni, relateaza agentia Xinhua. Inaintea unui forum dedicat sanatatii…

- Ion Țiriac plateste o suma uriasa pentru intretinerea patinoarului de la Otopeni. "Nu e ieftin sa ții un pationar ca ala. Costa intre 500 și 700 de mii de euro pe an", a spus Ion Țiriac. ION TIRIAC, anunt de ULTIMA ORA despre candidatura la ALEGERILE PREZIDENTIALE. Planul pus la cale…

- Prima zi de școala din semestrul al II-lea este ziua in care elevii vor putea lua abonamentele gratuite. Este vorba despre toți elevii care invața la o școala acreditata/autorizata in Capitala,...

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat ca nu va interzice folosirea telefoanelor mobile in scoli. “Sa interzici ceva nu inseamna totdeauna ca ai si rezolvat o problema”, a declarat Andronescu, intrebata la un eveniment despre siguranta copiilor pe net daca este de acord cu aceasta masura.

- In prima saptamana a lunii februarie, toate drumurile duc la scoala. In mod traditional, zilele acestea, absolventii liceelor din tara se intalnesc cu fostii colegi de scoala, dar si cu profesorii care le-au indrumat pasii in perioada studiilor.

- Iulian Dinu, un tanar antreprenor, a infiintat, in urma cu cinci ani, o scoala de fitness, care a ajuns la afaceri de 200.000 de euro. Acum face un nou pariu educational si infiinteaza o scoala de business in Capitala, pe care vrea sa o extinda in alte...

- Cu camera video, microfon si casca. Asa a incercat un barbat sa sustina examenul teoretic, pentru a obtine permisul de conducere. Potrivit responsabililor de la Agentia Servicii Publice, candidatul incerca a cincea oara sa treaca de aceasta proba, dar nu a mai reusit.

- In aceasta dimineata, in jurul orei 10.50, pompierii din cadrul ISUBIF au intervenit pentru stingerea unui incendiu, la scoala 77 din capitala.Incendiul s a manifestat in cancelarie pe aproximativ 30 mp.La ajungerea echipajelor de interventie, 20 de persoane se autoevacuasera, echipajele medicale acordand…