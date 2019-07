Stiri pe aceeasi tema

- Sodoma și Gomora faceau parte, se pare, dintr-un grup de cinci cetați de la sud de Marea Moarta, pe atunci zona de campie și este amintit in Biblie drept locul in care s-a nascut cele mai mari pacate ale omenirii

- Proiectul de lege privind voul din diaspora a provocat scandal, marti, in comisia juridica din Camera Deputatilor, care trebuie sa dea raport final, astfel incat sa intre la vot, miercuri, in plen. Printre modificarile propuse la Codul Electoral se afla liste suplimentare atat pe hartie cat si in format…

- FOTO – Arhiva Protopopiatul Ortodox Roman Dej, in colaborare cu Primaria Municipiului Dej, inițiaza un proiect cultural intitulat „Familia și societatea, ce ne spune Biblia?”. In cadrul acestui proiect, pr. prof. univ. dr. Stelian Tofana, un cunoscator desavarșit al Sfintei Scripturi, va dezbate mai…

- RUPERE DE NORI… S-a dezlantuit potopul la Pribesti, o localitate insemnata din comuna Codaesti. Este chiar satul care a dat primarul comunei, pe preotul Mihai Rebegea. Timp de 20 de minute, aici a fost “Sodoma si Gomora”, dar numai ca din cer nu a plouat cu foc, ci cu apa. Probabil, s-au spalat pacatele…

- La inceputul saptamanii trecute la sediul Muzeului National al Literaturii Romane a avut loc lansarea unui nou volum semnat de Nicolae Croitoru. De data aceasta scriitorul, cunoscut ca autor a trei volume de versuri, a oferit celor veniti sa intampine aparitia noii sale carti o surpriza. Cartea sa,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la mitingul PSD de la Iasi ca Traian Basescu si Klaus Iohannis “au manat acest popor spre ura si dezbinare”. Sa-i i spunem lui Iohannis ca patria inseamna pace, nu razboi, patriotismul inseamna constiinta, nu case obtinute fraudulos. Mitingul PSD de la Iasi,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat noi atacuri dure in directia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la mitingul organizat joi, la Iasi. In fata a cateva zeci de mii de sustinatori, Dragnea le-a criticat si pe cele aproximativ 1.000 de persoane care au scandat lozinci impotriva social-democratilor…

- Joi, 9 mai, incepand cu ora 13.30, Sala de conferinte a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” gazduieste un conferinta „Biserica de lemn maramureseana – simbol arhitectural perpetuu”. Evenimentul este organizat de institutia gazda, in colaborare cu Asociatia R.O.S.T. Maramures (Reabilitarea Organica a…