- Kremlinul a declarat miercuri ca Statele Unite ale Americii i-au tradat si abandonat pe kurzii sirieni, indemnandu-i sa se retraga de la frontiera cu Turcia, in conformitate cu acordul convenit in ajun intre Moscova si Ankara, sau in caz contrar vor fi striviti de armata turca, potrivit Reuters, Interfax,…

- Emisarul special al președinției ruse pentru Siria, Alexander Lavrentiev, a declarat marți ca Turcia nu are niciun drept sa își instaleze permanent trupele în Siria, scrie Reuters.Într-o declarație acordata jurnaliștilor, la Abu Dhabi, cu privire la operațiunea militara lansata…

- Libera circulație va înceta odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, iar Regatul Unit va introduce un sistem de imigrație bazat pe puncte, pe model australian, anunțul urmând a fi facut de ministrul de interne Priti Patel, potrivit Reuters. „Va fi un sistem în interesul…

- Opoziția din Venezuela a anunțat ca dialogul cu Administrația Maduro, mediat de Ministerul norvegian de Externe în încercarea de a soluționa criza politica a țarii, s-a încheiat, la șase saptamâni dupa ce președintele Nicolas Maduro a suspendat participarea la discuții, scrie…

- Autoritatile guatemaleze au trimis luni 2.000 de militari in nord-estul tarii, la granitele cu Honduras si cu Mexic, pentru a creste securitatea in zona dupa ce trei soldati au fost impuscati mortal de traficanti de droguri, transmite marti Reuters, citandu-l pe ministrul apararii, Luis Miguel Ralda.…

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana, informeaza Reuters. Dupa ce mai intai a sustinut…

- Coreea de Nord a lansat noi proiectile în Marea Japoniei, au declarat joi oficiali americani, adaugând ca informațiile inițiale indicau ca lansarile au fost similare cu doua teste recente de rachete cu raza scurta de actiune efectuate de Phenian, potrivit Reuters, citeaza Mediafax. Armata…

- Vladimir Putin a ordonat, miercuri, Armatei sa intervina in lupta contra uriaselor incendii forestiere care fac ravagii de o saptamana in Siberia unde milioane de hectare au fost distruse, iar localitati intregi au fost invaluite in fum, relateaza AFP.Citește și: DIICOT a dezvaluit elemente…