La noul program Prima Casa, adica "O familie, o casa", cu cat ai mai multi copii, cu atat dobanda fixa ar putea sa scada pana la doar 0,9%

- Programul "O familie, o casa" vs. "Prima Casa". Avantaje, condiții, beneficiari. "Acest nou program social se adreseaza distinct familiilor și are o serie de avantaje suplimentare fața de programul Prima Casa. Programul "O familie, o casa" vs. "Prima Casa". Avantaje, condiții, beneficiari. Romanii…

