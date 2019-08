Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, parlamentarii sunt in vacanța. La ședința de ieri, ultima din sesiunea de primavara, deputații au tras concluzii dupa aproape doua luni de activitate. Unii au facut apel la respect, altii au venit cu critici.

- Deputatul blocului ACUM Igor Grosu a declarat ca Parlamentul nu va merge in vacanța in sesiunea curenta. Deputatul a mai spus ca agenda deputaților va fi una incarcata, iar inspre toamna va fi deblocata finanțarea externa.

- O remaniere ar fi indicata cat mai repede si o restructurare a Guvernului, atunci cand Parlamentul se va intoarce din vacanta, in cazul in care nu va fi convocat mai repede, pe final de august, a declarat marti seara minstrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "O remaniere ar fi indicata mai…

- Deputații din PD, PSRM și Blocul ACUM au votat un proiect de lege prin care se anuleaza unele prevederi votate in fosta legislatura. Este vorba de proiectul de lege prin care s-a anulat TVA-ul pentru marfurile comercializate de catre magazinele, barurile, restaurantele duty-free sunt scutite de achitarea…

- Deputatii kirgizi, majoritatea loiali presedintelui actual Sooronbai Jeenbekov, fost aliat devenit rival al lui Atambaev, vor trebui sa decida miercuri daca ii retrag sau nu imunitatea fostului sef al statului.In aprilie, Parlamentul kirgiz a votat un text care-l incrimineaza pe presedinte…

- Romanii aloca 1.769 lei de persoana pe un concediu, majoritatea merg in vacanta in tara, iar escapada ideala o reprezinta odihna pe plaja, arata un raport realizat de Picodi, companie internationala de e-commerce.

- Parlamentul condus de Zinaida Greceanii a stabilit astazi noi membri ai APCE din partea Republicii Moldova, astfel, din cadrul delegeției vor fi, șeful delegației, Nastase Andrei, membri Batrancea Vlad, Doina Gherman, și cineva de la PDM, care va delega ulterior mai multe persoane.

- Anul 2019 aduce 13 zile libere legale, in afara primelor doua zile din ianuarie, dintre care opt sunt in timpul saptamanii. Anul 2019 aduce 13 zile libere legale, in afara primelor doua zile din ianuarie, dintre care opt sunt in ...