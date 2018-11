Stiri pe aceeasi tema

- Marile case de licitații din lume au un moment de varf saptamana viitoare, cind vor scoate la licitație opere de arta evaluate la 1,8 miliarde de dolari, la New York, informeaza Bloomberg, potrivit Mediafax.Și Sotheby și Christie's au primit atat de multe opere de arta incat au mai pastrat…

- "Scrisoare despre Dumnezeu", cel mai faimos manuscris al secolului al XX-lea, in forma de testament spiritual al lui Albert Eisntein, va fi scoasa la licitatie, de casa Christie's New York, pe 4 decembrie, si are o estimare stabilita intre 1 si 1,5 milioane de dolari.

- O colectie de obiecte care i-au apartinut regretatului actor Robin Williams si sotiei sale, Marsha, a fost vanduta joi, la New York, pentru suma de 6,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Sotheby's, urmand ca incasarile de pe urma acesteia sa fie donate unor organizatii…

- S-a dat startul inscrierilor la competitia Startup Spotlight pentru antreprenori si startup-uri IT, organizata in cadrul Conferinței How to Web. Premiile constau in expunere internaționala și peste 1 milion de dolari in diverse beneficii. Cine se poate inscrie.

- "Unicornul" IT romanesc UiPath ar fi crescut de la o valoare estimata de 1 miliard de dolari la 3 miliarde de dolari, dupa ce luni a obținut o noua runda de investiții, in strainatate, au declarat surse apropiate tranzacției, citate de publicația americana de business The Wall Street Journal.

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Celebra colectie a miliardarului american Barney A. Ebsworth, ce include aproape 90 de opere create de mari maestri ai artei, precum Jackson Pollock si Edward Hopper, estimata la 350 de milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata de casa Christie's la New…

- Compania canadiana PGW Defense Technologies, specializata in tehnologii de aparare, a confirmat ca are un acord cu Ucraina privind livrarea de arme cu luneta in valoare de aproximativ 770.000 de dolari, scrie rador.ro.