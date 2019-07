Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, sectie a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, invita publicul maine, la ora 10.30, la sediul sau din Ploiesti, str. Nicolae Balcescu nr. 15, sa participe la medalionul aniversar „Paul Constantinescu”, organizat cu prilejul implinirii a 110 ani de…

- In contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, Ambasada Romaniei in Republica Portugheza și Institutul Cultural Roman de la Lisabona, in parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR), Primaria Municipiului Batalha și Manastirea Batalha/ Direcția Generala a Patrimoniului…

- Violeta Stoica Un localnic din satul Ciupelnița, comuna Dumbrava, a facut o descoperire șocanta, marți, in timp ce sapa o groapa pentru a-și face o hazna. Oseminte umane și resturi de ceramica veche au fost scoase la lumina langa un lan de porumb, fiind anunțate instituțiile statului pentru a verifica…

- Muzeul „Conacul Bellu”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, invita publicul, astazi si maine, incepand cu ora 11.00, la sediul sau din Urlati str. Orzoaia de Sus nr. 12, ca sa participe la vernisajul expozitiei “Micul Picasso” – 2019. Organizat in colaborare cu Clubul de Pictura…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova in parteneriat cu Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploiesti invita publicul maine, la ora 11.00, la sediul sau din Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 10, la vernisajul expozitiei lunii iunie „Ilustratii din cuvinte – expozitie de caligrafie”, editia…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta (MIJA) Zalau invita publicul la expoziția ”Cetați, castele și conace din Salaj. Povestea unei incaperi”. Vernisajul va avea loc luni – 27 mai, incepand cu ora 12, la Galeria de Arta ”Ioan Sima”. Expoziția, conform subtitlului ”Povestea unei incaperi” aduce in atenția…

- In timp ce efectuau sapaturi, cativa muncitori au gasit mai multe oseminte umane, vechi de cateva sute de ani. La fata locului au ajuns politistii de la criminalistica, dar si specialisti de la Muzeul Judetean de Istorie si Directia pentru cultura. Lucrarile au fost sistate, dat fiind ca acestea nu…

- In timp ce efectuau sapaturi, cațiva muncitori au gasit mai multe oseminte umane, vechi de cateva sute de ani. La fața locului au ajuns polițiștii de la criminalistica, dar și specialiști de la Muzeul Județean de Istorie și Direcția pentru cultura. Lucrarile au fost sistate, dat fiind ca acestea nu…