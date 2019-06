La Muzeul de Arta din Constanta: Expozitia Gestul in desen / Desenul pe panza“ - un regal artistic din care ne putem infrupta“ cu totii (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, la Muzeul de Arta din Constanta are loc vernisajul expozitiei experiment "Gestul in desen Desenul pe panza", apartinand renumitului artist plastic si profesor universitar Florin Stoiciu. Organizatoarea evenimentului este chiar sotia acestuia, drd. Anastasia Stoiciu. Incursiunea in acele…

- La finalul celor doua saptamani de campanie sustinuta de cotidianul ZIUA de Constanta, ca partener al evenimentului inedit propus de universitarul si renumitul artist plastic Florin Stoiciu, a venit momentul vernisajului expozitiei "Gestul in desen Desenul pe panza", care are loc astazi, de la ora 13,…

- Fix acum un an, la Muzeul de Arta din Constanta, unuia dintre cei mai importanti artisti plastici contemporani romani Florin Stoiciu i se vernisa expozitia de arta vizuala "Gestul in xilogravura", al carei catalog era semnat de vicepresedintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu. Initiata in 2015,…