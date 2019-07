Stiri pe aceeasi tema

- La Munchen, unde Politia a creat un spatiu din garduri in jurul consulatului, oamenii fiind considerati in interior si li s-a promis ca pot vota, sistemul electromic s-a inchis la ora locala 21.00. "Politia a primit asigurari ca toti cei din perimetrul consulatului vor vota, dar Consulatul s-a inchis...…

- Ce ii transmite Ducele de Albota lui Constantin Istratescu, dupa condamnare. Joi, 23 mai, Judecatoria Pitesti a dat prima sentinta in dosarul in care Constantin Istratescu, presedintele AJFPS Arges a fost acuzat de braconaj. Atat el cat si cei doi adjuncti ai sai, inginerii Horia Tanase si Sorin Bulimac,…

- Joi, 2 mai, a fost inaugurata “Sala Lumina” din incinta fostului cinematograf “Lumina” din cartierul Gavana, cladire in care functioneaza Centrul Cultural Județean Argeș, condus de doamna culturii argesene, “inegalabila” Araxy Negosanu. Despre inaugurarea cu pricina nu toata lumea a avut cuvinte de…

- Familia Cosma e inca stapana peste lucrarile de drumuri din județul Prahova: dupa viitorul socru și viitorul cumnat, partenera lui Vlad Cosma are și ea firma care asfalteaza imprejurimile Ploieștiului: Terra Strade Total Construct SRL, cu afaceri de 2,9 milioane de euro in 2018. In cele 26 de volume…

- PSD si-a lansat candidatul la Primaria Izvoru: Valentin Neacsu, fiul fostului edil al comunei. Sambata, echipa PSD responsabila de sudul judetului, condusa de vicepresedintele CJ, Ion Manzana, si-a lansat candidatul partidului la viitoarele alegeri locale pentru functia de primar: Valentin Neacsu. Un…