Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul, scenaristul si producatorul de film Luc Besson s-a nascut la 18 martie 1959, in Paris. Primii ani ai vietii i-a petrecut urmandu-si peste tot prin lume parintii, care erau instructori de scufundari.

- Avocatul Corneliu-Liviu Popescu adreseaza o cerere „șoc” catre ICCJ dupa ce saptamana aceasta Cristina Tarcea a declarat ca avut o discuție cu Valer Dorneanu intr-o camera atat de intunecata, incat la final a greșit și a plecat cu haina lui.Ion Cristoiu, teorie exploziva cu privire la campania…

- Turnul Eiffel a fost inchis marti dimineata pentru vizitatori, din cauza zapezii care a cazut asupra capitalei Frantei, se arata intr-un anunt postat pe contul oficial de Twitter al celebrului monument parizian. 'Din cauza episodului de ninsoare din prezent, sunt inchis publicului pentru moment,…

- "Din cauza episodului de ninsoare din prezent, sunt inchis publicului pentru moment, cu exceptia accesului la '58 Tour Eiffel'", restaurantul de la primul etaj, se arata in tweet-ul Turnului Eiffel, citat de AFP. Populara atractie turistica este inchisa in mod regulat din cauza…

- Creatorul de moda Hedi Slimane a inchis duminica Saptamana Modei pret-a-porter masculine de la Paris, cu prima sa colectie realizata pentru casa Celine, foarte sic si relaxata, prezentata intr-un decor special, in care se puteau vedea Arcul de Triumf si Turnul Eiffel, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters . Protestatarii se aduna in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Roxana Ciuhulescu a facut marturisiri despre experiența sa in televiziune. Vedeta a dezvaluit ca a vrut sa iși dea demisia dupa prima emisiune pro Motor de la Pro TV. Ani de zile, Roxana Ciuhulescu a moderat emisiunea Pro Motor, de la Pro TV. Despre experiența sa in televiziune a facut vedeta dezvaluiri.…