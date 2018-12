Stiri pe aceeasi tema

- „Admite cererea. Recunoaște și incuviințeaza executarea silita pe teritoriul Romaniei a hotararilor arbitrale BAT nr. 0951/16 și nr. 0991/16”, se spune in sentința anunțata de Tribunalul Timiș in cauza exequatur de recunoaștere a hotararilor arbitrale ale Tribunalului de Arbitraj in Baschet din Elveția…

- In Piața Iosefin din Timișoara, mai exact langa intrare, pe partea laterala, gasiți pana și duminica brazi „dornici” sa va intre in casa, chiar daca decorul este dezolant și trebuie sa treceți prin noroi pentru a va uita la bradul „infipt” in roata de mașina (mai norocos decat vecinul sau de vizavi…

- Aproape 50 de mamici, membre ale grupului MMTCG, vor participa, in 8 și 9 decembrie, in calitate de expozanți, la Targul de Craciun care va avea loc la Casa Tineretului. Gasiți aici mii de produse, de la ornamente de Craciun și jucarii, la carți, bijuterii, articole cosmetice, de marochinarie…

- Accidentul s-a petrecut in zona Colegiului Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara, vineri dupa-masa. Tanarul de 32 de ani a traversat strada prin loc nepermis, dinspre Caminul 7 spre liceul de muzica. Nu s-a asigurat insa și a fost lovit de o mașina condusa de o tanara de 25 de ani care…

- Luni, 12 noiembrie, la libraria Cartea de Nisip, de la ora 17.00, timișorenii sunt invitați la un eveniment de lansare de carte, „Am fost rivalul regelui. Povestea mea de iubire cu Sara Montiel” publicata in 2016 și „Adevarul mai frumos decat legenda” publicata in 2017, de Ion Dichiseanu. Ion…

- Cei trei, cu varste de 26, 32 și 37 de ani, au patruns, in noaptea de marți spre miercuri, intr-un imobil din Calea Aradului in care iși aveau sediul mai multe societați comerciale. Au intrat in birourile a cinci firme, insa de furat au furat numai din biroul unei agenții imobiliare.…

- Polițiștii locali susțin ca au prins zece persoane care au abandonat gunoaie pe mai multe strazi din Timișoara, cum ar fi str. Ioan Slavici, Petre Ispirescu, Constantin Stere, Aurel Ciupe sau in Piața Traian. Alte 30 persoane au fost prinse tot in ultima saptamana aruncand resturi alimentare,…

- Evenimentul „Colectiv 3 ani” va avea loc in Piața Operei din Timișoara, marți, 30 octombrie, și este organizat de Razvan Codreanu. „Ieșim in strada in memoria tinerilor nevinovați ce au murit in urma incendiului. Pe langa incendiul din acest club, corupția a fost unul dintre principalele…