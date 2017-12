Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar al…

- Doi frați de 24 și 28 de ani, di orașul Strașeni au reținuți pentru comercializarea marijuanei hidroponice.Suspecții cultivau marijuana intr-un laborator improvizat la domiciliu, anterior aceștia au fost condamnați pentru pastrarea de droguri, huliganism și traversarea ilegala a

- Cadou inedit pentru doi prieteni din Hawaii a fost sa afle ca sunt frați dupa cei 60 de ani de prietenie, informeaza Daily Mail. Cei doi se cunosc inca din copilarie, insa niciodata nu le-a trecut prin cap ca ar putea fi rude. Diferența dintre cei doi este de 15 luni Unul dintre cei…

- Nu mai este preot, dar nu pare sa fie deloc afectat! Cristian Pomohaci isi continua cariera de artist si, recent, a sustinut un concert intr-o localitate din Sibiu. Acolo a fost primit cu ropote de aplauze, buchete de flori si zeci de oameni care asteptau sa il vada si sa ii sarute mana.

- Aflat alaturi de Radio Zu, in Piata Universitatii, Connect-R a transmis un mesaj emotionant publicului. Iubitul cantaret vorbeste despre inlaturarea rasismului, intrucat si romii sunt tot oameni.

- Inca dinainte de a putea vorbi, gemenii au propriul lor limbaj secret prin care se inteleg, informeaza Romania TV. Citeste si Anna Kournikova si Enrique Iglesias au gemeni Perechile de frati din imaginile urmatoare ne dovedesc ca intre ei exista o legatura speciala.

- Un nou flashmob a avut loc, sambata, in fata sediului PSD din Sibiu, protestul fiind complet mut, in semn de respect pentru funeraliile Regelui Mihai. Participantii au adus garoafe albe si foi pe care au scris citate din discursurile Regelui Mihai. Totul a fost organizat de grupul „Va vedem din Sibiu“.

- Mii de oameni au venit in ultimele zile la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, care va fi inmormantat sambata , la Curtea de Argeș. Oameni de toate varstele au venit la Palatul Regal, la catafalcul Regelui Mihai, au aprins lumanari și au lasat flori și coroane de flori la…

- Mai precis, dupa cum anunta la final primul documentar din aceasta serie, sprijinul pentru aceasta deplasare a fost oferit de "Ministerul Culturii din Federatia Rusa, Centrul Rus de Stiinta si Cultura, Ambasada Federatiei Ruse, Lukoil Petrotel Romania, Radisson Cruise Moscova, Flori de Ie". Documentarul…

- Valentina Pelinel a primit sute de flori de ziua ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografii, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește tuturor care i-au fost alaturi. Valentina Pelinel a implinit 37 de ani, vineri, 8 decembrie, iar cei dragi au surprins-o, ca de…

- Andreea Balan s-a ”evidențiat” la o gala caritabila nu printr-un gest umanitar pe care l-ar fi putut face, ci prin nepasare! Ea a absentat deși trebuia sa poarte o rochie creata special pe masura ei! 12 designeri romani au acceptat provocarea de a crea conceptul unor rochii atipice, pentru a fi prezentate…

- Frați, spectacol semnat de Florin Piersic jr., cel care și interpreteaza unul din rolurile principale, impreuna cu actorii Naționalului timișorean Matei Chioariu și Calin Stanciu jr., inseamna, dincolo de succes, apariția unui fenomen remarcabil, și anume crearea unui extraordinar val de empatie intre…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai va fi adus in tara in 13 decembrie, la ora 11.00, iar in 16 decembrie, la ora 12.30 va avea oc slujba de inmormantare la Catedrala Patriarhala, iar la 18.45, va avea loc slujba de ingropare, la Curtea de Arges, anunta Casa Regala, care face publice si…

- Finalul de an al Naționalului timișorean articuleaza dinamica unui fenomen care s-a dezvoltat odata cu apariția spectacolului Frați, regizat și jucat de Florin Piersic jr. Astfel, indragitul artist va fi prezent pe scena Naționalului cu un one-man show - Freak show, spectacol programat joi, 21 decembrie,…

- De Ziua Nationala a Romaniei, premierul Pavel Filip a transmis un mesaj de felicitare romanilor de pretutindeni, amintindu-le ca suntem frati si ca mereu vor gasi in Moldova familia lor."La Mulṭi Ani, Romȃnia! Ziua aceasta speciala este despre prietenie necondiționata.

- Poarta Raiului, Munții Șureanu, un loc a carui nume pare predistinat și pe care nici o descriere cu cele mai alese cuvinte nu poate exprima ceea ce imaginile de neprețuit de aici reușesc sa transmita: frumusețe, liniște, senin, relaxare, binecuvantare! Iarna și-a facut apariția la munte in mantia sa…

- Joi, de Sfantul Apostol Andrei, presedintele CJ Arges, Dan Manu, impreuna cu o delegatie de la Muzeul Judetean, a mers sa depuna flori si sa aprinda o lumanare la Cimitirul Eroilor din Pitesti. Numai ca… surpriza! Poarta de la cimitir era incuiata. Desi era zi de mare sarbatoare crestina, pe Manu l-au…

- Pe functionarul public din fata mea il cunosc de o viata. Il stiu cu cata bucurie sare in ajutorul oamenilor, al pensionarilor, in special. De cate ori am apelat la serviciile sale am fost multumit peste masura de modul in care a gasit solutia cea mai adecvata pentru a-mi satisface cerintele, doleantele.…

- În Berlin se deschide azi Târgul de Craciun, care, anul trecut, a fost ținta unui atac terorist soldat cu 12 morți. Autoritațile spun ca nu exista amenințari teroriste credibile, însa organizația terorista ISIS și-a îndemnat adepții sa comita atacuri la târgurile…

- Luiza Radulescu Pintilie 1.600 de copii si tineri – de la cei de gradinita la liceeni – au invatat, la acest sfarsit de noiembrie, una si aceeasi lectie. Nu la scolile lor din Ploiesti, Campina, Lipanesti, Olari sau Puchenii Mari, ci la… „Scoala de Flori”. Si nu o lectie dintre cele care se uita oricat…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- Marți, 21 noiembrie, polițiștii rutieri din Dambovița și cei de la Serviciul Rutier Argeș acționeaza pe DN7 și DN72A pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, indeosebi a celor produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. In cadrul activitatilor din teren sunt folosite…

- Aceste flori sunt admirate nu doar pentru frumusetea si parfumul lor, ci si pentru calitatile terapeutice incredibile. Vezi mai jos ce putere si ce influenta au acestea asupra sanatatii noastre.

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…

- La varsta de 19 ani, Sebastian Hadarean vorbește cu lejeritate despre pasiunile sale, dar și despre greutațile pe care le-a infruntat in cei 19 ani de viața. Optimist, tanarul povestește in aceasta seara, de la 21.15, pe scena ”X Factor”, ca nu regreta nimic.

- Copilul “din flori”, motivul conflictului dintre Casa Regala si Principele Nicolae? Multi se intreaba de ce membrii Casei Regale l-au renegat pe Nicolae, nepotul Regelui, caruia i-au retras titlul de Principe in 2015 fara explicatii, cel putin oficiale. Saptamana aceasta, odata ce a fost anuntat ca…

- Prințul Charles a depus duminica o coroana de flori și a pastrat un moment de reculegere la Cenotaful din Whitehall, centrul Londrei, cu ocazia Remembrance Day (sau Ziua Macilor), zi care marcheaza jertfele din Marele Razboi, in 1918, transmite DPA. Regina Elisabeta a II-a, 91 de ani și…

- O bataie zdravana a incasat Liviu Turnagiu, un tanar de 19 ani, dupa ce fratele sau a aflat ca a votat cu rivalii simpatizanților lui. Incidentul a avut loc in Cervenia, localitate in care oamenii candidatului PSD, Doru Slobozeanu, au fosat acuzați de mai multe fapte reprobabile, iar soția acestuia…

- Medicii legisti au reusit sa incheie autopsiile celor doi frati care au pierit in urma carnagiuliu din judetul Suceava. Cand rudele au aflat vestile de la specialisti durerea lor a fost parca si mai mare. Despre nepotii sai, Beniamin Marian Paraliuc si Emanuel Darius Paraliuc, o matusa a spus ca nu…

- O sarbatoare trista, cu un nume atat de frumos: Luminația. Pe 1 noiembrie, cimitirele din oraș s-au umplut din nou de lumina, iar mormintele au scanteiat in culori vii, printre sute și sute de flori. De fapt, pelerinajul la cimitir a inceput pentru mulți inca din weekendul trecut. A fost un prilej de…

- Militarii din cadrul Brigazii 81 Mecanizata „General Grigore Balan” și elevii Colegiului Tehnic Infoel Bistrita nu i-au uitat nici in acest an pe eroii neamului cazuti pentru apararea patriei.

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost “coruptia ucide” si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei. Ambasadorul…

- Au trecut doi ani de la tragedia din Colectiv ! Incendiul ucigaș, in urma caruia 65 de persoane au murit, iar alte cateva sute au fost ranite, e și acum viu in mintea și sufletele celor care au avut de suferit, fie ei supraviețuitori sau rude ale victimelor. Un sobor de preoți a oficiat, la monumentul…

- Liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoseliskii a avut o intrevedere cu Ambasadorul Germaniei in Republica Moldova, Iulia Monar. Krasnoseliskii a intalnit-o pe Excelența Sa cu un buchet de flori.

- Luiza Radulescu Pintilie Pe o intinsa suprafata neproductiva din comuna Lipanesti, ce insoteste, pe partea stanga, cursul raului Teleajen, stapanita in prezent de maracinis, de baltoace cand ploua si de uscaciune cand e arsita, se vor inradacina in aceasta toamna 15.000 de puieti tineri de salcam, iar…

- In Republica Moldova exista putine automobile care au fost produse acum jumatate de secol, insa si mai putine sunt cele care inca mai pot rula. Printre acestea se numara si un sedan deosebit Pontiac Parisienne, produs tocmai in anul 1964 in SUA.

- Un curcubeu a despartit marea in doua. Cand apele s au despicat, valurile s au departat, uscatul s a aratat, stelele au licarit, vanturile au stat, miracol reflux, o dubla miscare din tesatura de patimi, atunci, numai atunci, lumina din priviri ne a apropiat, unindu se intr una, atunci, numai atunci,…

- „Saloanele Moldovei”, este prima mare initiativa, dupa „Podul cu Flori”, care a avut ca scop desfiintarea, prin arta, a granitei dintre cele doua teritorii, aflate de o parte si de alta a Prutului. „Intemeitorii”, cum a afirmat Geo Popa, ministru secretar de stat in Ministerul Culturii, au fost oameni…

- Capitala implineste astazi 581 de ani de la prima atestare documentara. Dimineata, mai multi oficiali, dar si conducerea orasului, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant. Printre ei, si ambasadorul Statelor Unite la Chișinau, James Pettit.

- Primaria municipiului Chisinau prezinta programul manifestarilor culturale consacrate Hramului orașului. Evenimentul va incepe la ora 08:30 cu depuneri de Flori la monumentul lui Ștefan Cel Mare și Sfant.

- „Frați” de suferința (cu arsuri grave, și unul și altul), M.R. și E-M.M. au insumat pana in data de 9 octombrie, 159 de zile de stat in spital (107 + 52), in care s-au cheltuit, conform cu decontul electronic, 206.411 de lei (149.452 + 56.959). Adica aproape 45.000 de euro (32.490 + 12.380). Și se mai…

- Luni seara, doi frați de un an și 7 luni și 4 ani au fost gasiți decedați intr-o locuința din comuna argeșeana Uda. Se pare ca micuții s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Argeș, un incendiu izbucnise in casa in care cei doi copii au fost gasiți morți. Mai multe haine care se aflau langa…

- Cea de-a sasea editie a campaniei 'Flori pentru Suflet' a Asociatiei Niciodata Singur — Prietenii Varstnicilor a ajuns la peste 6.500 de varstnici din Romania. Acestia s-au bucurat timp de o saptamana de gandurile bune si atentia voluntarilor din 28 de judete, care au organizat peste 70 de evenimente…

- An de an vin, la Iasi, inainte de praznicul Sfintei Parascheva, special pentru a impodobi cu mii de flori baldachinul Cuvioasei. Florentina Buștei cu cele doua fete sunt nelipsite de la sarbatoare.

- Cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice (1 octombrie), Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava si Asociatia SEVA, in parteneriat cu Asociatia „Niciodata Singur – Prietenii Varstnicilor" si Fundatia „Principesa Margareta a ...

- Alexandra Gița, bistrițeanca iubitoare de natura și flori, participa la primul concurs de arta florala din Romania, Cupa Romaniei de Arta Florala, unde se va intrece cu alți florari in cele mai deosebite aranjamente florale.

- Au 37 de ani, sunt din Hunedoara și impartașesc o relație care depasește orice bariera, caci Mihai și Mircea Bursesc, concurenții acestei seri, sunt primii frați gemeni care ajung in platoul,,The Wall- Marele Zid”. De cele mai multe ori simt și gandesc la fel, iar aceasta legatura unica poate reprezenta…

- Un copil in varsta de 12 ani, din comuna Tulnici, și-a gasit sfarșitul luni seara, in jurul orei 18.00. Baiatul, care obișnuia sa-și mai ajute consatenii la diferite treburi, in schimbul unor sume de bani, a fost tarat pe o distanța de aproximativ jumatate de metru de un cal, dupa ce plecase pe camp…

- Pregatirile pentru Ziua Profesorilor sunt pe ultima suta de metri, iar parintii au intrat in febra emotiilor. Pentru a se asigura ca sarbatoarea va fi cu multumire pe masura, mamicile au pornit colectarea banilor pentru a cumpara cadouri dascalilor.

- Biserica Siliștea Snagovului este unul dintre lacașele de cult din comuna Gruiu ce impletesc o minunata salba de așezari sacre stravechi, in zona Ilfovului. Pe 27 septembrie, o mulțime de credincioși ai locului, in frunte cu primarul Ion Samoila și soția sa, au mers in sfantul lacaș. Cu laude inaintea…