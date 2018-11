Stiri pe aceeasi tema

- Owen Wilson iși reneaga fiica sa nou-nascuta și nu vrea sa-i acorde custodia. Actorul nu vrea sa-și recunoasca a treia fiica noua Lyla. Deși este tatal a doi copii și nu iși imparte viața cu niciuna dintre mamele lor, se pare ca actorul nu este dispus sa retraiasca aceeași situație și cu fiica sa…

- Nunțile celebritaților sunt cele mai vanate evenimente de catre fetele care se pregatesc sa pașeasca spre altar. Acestea cauta inspirație pentru decorațiuni, coafura, machiaj și bineințeles rochie. Unele dintre modelele de rochie de mireasa au facut istorie și au fost reproduse de foarte multe ori.…

- Justin Bieber incepe sa fie din ce in ce mai romantic. Canadianul i-a cantat o serenada lui Hailey Baldwin, logodnica sa, in fața Palatului Buckingham din Londra. Poziționat pe marginea unei fantani arteziene, Justin a cantat „Cold Water” in fața logodnicei sale, adunand in jurul lui o mare de fani.…

- Guvernul are planuri marețe in privința serviciului național al apelurilor de urgența pe care il vrea reinventat radical. In sensul asta Executivul a aprobat un proiect de modernizare care valoreaza, atenție, 221 milioane de lei. E vorba despre modificari radicale ale infrastructurii hardware și software…

- Filmul horror realizat in intregime in Romania, „Calugarita: Misterul de la manastire”, se lanseaza de vineri in cinematografele din toata tara. Pe numele original „The Nun”, filmul exploreaza inca un colt intunecat al universului ,,The Conjuring”, ale carui filme au doborat recorduri si au inspaimantat…

- Prezent la Festivalul din Reading, in fața a zeci de mii de oameni, Mike Shinoda a realizat un moment tribut emoționant, in memoria celui care a fost Chester Bennington. Chester Charles Bennington, solistul trupei Linkin Park, a fost gasit anul trecut mort intr-o vila din Palos Verdes, Los Angeles.…