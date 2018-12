Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara puteți intampina Anul Nou in strada. Primaria a pregatit un program de Revelion cu concerte in centrul urbei, pe scena din Piața Operei. Pe scena din Piața Victoriei vor urca luni, in 31 decembrie, incepand cu ora 18.30, Subcarpați, Basska, Kamelia, Box Office și Sean Norvis cu MC Steliano.…

- Timișorenii sunt așteptați in noaptea dintre ani in centrul orașului. Primaria Timișoara a invitat pe scena amplasata in Piața Operei mai mulți artiști care sa cante de Revelion. Astfel, potrivit reprezentanților municipalitații, in data de de 31 decembrie, incepand cu ora 18.30, vor susține concerte…

- Dubai, Thailanda și, acum, insoritele plaje din Miami. Primarul Nicolae Robu parasește Romania și pleaca intr-un nou concediu exotic. Sambata, 22 decembrie, edilul șef, alaturi de soția sa, lasa in urma Timișoara. Prima destinație și, de altfel, singura pe care susține ca o cunoaște: Statele…

- Clujenii evacuați acum 8 ani de pe strada Coastei din Maraști la Pata Rat, in locuințe modulare, au protestat, luni seara, in centrul orașului.Oamenii s-au adunat in apropiere de Targul de Craciun, au scadat lozinci și au afișat banere cu mesajele: ”Locuirea precara ne scoate in strada!”, ”Cași sociale!…

- Clujenii evacuați acum 8 ani de pe strada Coastei din Maraști la Pata Rat, in locuințe modulare, au protestat, luni seara, in centrul orașului.Oamenii s-au adunat in apropiere de Targul de Craciun, au scadat lozinci și au afișat banere cu mesajele: ”Locuirea precara ne scoate in strada!”, ”Cași sociale!…

- Unul dintre mijlocasii importanti ai fotbalului romanesc pana in urma cu cativa ani, Dacian Varga (34 de ani) se afla in mijlocul unui scandal imens, fiind acuzat de fosta sa iubita, Larisa Judele, ca ar fi batut-o la Targul de Craciun organizat in Piata Constitutiei.

- Targul de Craciun va fi organizat și in acest an de Guvern. Iarmarocul va fi deschis in perioada 15 decembrie - 15 ianuarie.Acesta va fi amenajat, la fel ca si anul trecut, pe strada 31 august, in perimetrul Banulescu-Bodoni și Pușkin.

- Targul de Craciun are loc atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații, unde a fost amenajat Orașelul Copiilor. Sambata, in jur de 400.000 de leduri au fost aprinse la Timișoara, luminițe care imbraca in straie de sarbatori marile bulevarde, centrul Timișoarei, dar și unele cartiere mai ascunse…