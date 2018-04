Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Jandarmeriei Romane este marcata, in fiecare an, la 3 aprilie. La 3 aprilie 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (1849-1853), a aprobat hotararea Divanului Obstesc, semnand actul de infiintare a jandarmeriei: ''Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi'', potrivit…

- Cu prilejul implinirii, pe 3 aprilie 2018, a 168 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman a organizat simpozionul „Jandarmeria Romana-Arc peste timp”. La 3 aprilie 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei, a aprobat hotararea Divanului Obstesc,…

- Pe 3 aprilie 2018 se implinesc 168 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat Legiuirea pentru Reformarea Corpului Slujitorilor in Jandarmi, document care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș…

- Încrederea partenerilor Ultima saptamâna a lunii martie a fost bogata în evenimente ce-și vor pune vizibil pecetea asupra evoluției economiei moldovenești în acest an, dar, cu siguranța, și în anii urmatori. Este greu sa le plasezi pe o scala a importanței,…

- Creșterea exporturilor moldovenești cu peste 18% in 2017, dar și dinamica pozitiva a acestora din ultimii ani denota faptul ca țara noastra duce o politica de comerț inteligenta. De aceasta parere sunt experții Grupului Economic German (GET Moldova) care au realizat un studiu la tema data.

- ANM anunta ca vremea se va incalzi treptat, urmand ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare sa fie inregistrate temperaturi chiar si mai ridicate decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, adica de 20 de grade. Asta in conditiile in care duminica au fost si minus 16 grade. "Pentru…

- DRDP Iași informeaza participanții la trafic ca toate drumurile naționale din regiunea Moldovei sunt circulabile, fara tronsoane inchise sau cu trafic ingreunat. Astfel, in seara de 23 martie 2018, au fost ridicate toate restricțiile de tonaj impuse pe parcursul zilei pe unele tronsoane de drumuri naționale…

- Prognoza meteo pentru perioada aprilie-iunie 2018. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018. Astfel, potrivit meteorologilor, in luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si sud-estice…

- ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA pentru toate judetele din Moldova. Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 23 martie, ora 20 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori local insemnate cantitativ la munte; In intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, iar valorile termice…

- In anul 2018, pana la aceasta data, s-au inscris la cursuri 263 de cursanti, care au solicitat calificarea in sase meserii: tractoristi, apicultori, legumicultori, lucratori cultura plantelor, lucratori cresterea animalelor, pomicultori. Comparativ cu anul trecut, cand in tot anul au facut cursuri de…

- INFORMARE METEOROLOGICA valabila pentru toate judetele din MOLDOVA. Interval de valabilitate: 19 martie, ora 13:30 – 20 martie, ora 20:00. Fenomene vizate: precipitații sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zona afectata: MOLDOVA In intervalul menționat, vor fi perioade…

- MOTIUNE… Consilieri locali si judeteni, primari, dar si conducerea executiva a PNL Vaslui au participat, sambata, la Adunarea regionala a organizatiilor liberale din Moldova. Un eveniment crucial pentru viitorul regiunii, pentru ca toate delegatiile din zona Moldovei au adoptat rezolutia, „Uniti, ridicam…

- Revenirea avertizarilor de Cod galben de vreme nefavorabila, dar mai ales alternarea fenomenelor meteo și variațiile bruște de temperatura au solicitat eforturi deosebite din partea drumarilor Moldovei, pentru menținerea in buna circulație a sectoarelor de drum național din administrare. Astfel, in…

- Guvernul este dator Moldovei si trebuie sa aiba ca prioritate rezolvarea unor probleme care nu pot fi realizate decat cu investitii serioase, cu incurajarea locarii afacerilor in Moldova, prin finantarea unui invatamant de calitate si realizarea de investitii in Sanatate, a declarat sambata, la Bacau,…

- Cod galben de lapovita si ninsoare in jumatatea de nord a Moldovei Maramuresul, Crisana, Banatul, vestul Transilvaniei si zona Carpatilor Occidentali intra sâmbata dupa-amiaza, la ora 14:00, sub Cod galben de ploi. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, atentionarea Cod…

- In cadrul atelierelor de educație muzeala desfașurate sub genericul DICE: Distractiv – Interactiv – Creativ – Educativ, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași lanseaza o noua provocare adresata iubitorilor de istorie – „De la Stefan cel Mare la Vasile Lupu: splendoarea curtilor domnesti”. Concepute…

- Elis Pavaje, producatorul de pavele si borduri, are alocat pentru anul in curs un buget de investitii de aproximativ 6 milioane de euro pentru retehnologizarea unor linii de productii, actiuni de marketing si investitii in formarea si dezvoltarea profesionala a personalului companiei. In…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus in cadrul discursului sau din Congresul de sambata ca oamenii politici care fac greseli pot fi arestati, insa vor veni altii in locul lor care vor face aceleasi greseli, astfel ca sistemul si legile sunt gresite. Oprisan a afirmat ca partidul si-a propus…

- DECLARATIE POLITICA…Deputatul liberal Daniel Olteanu acuza din nou, in Parlament, politica de sfidare a Guvernului la adresa Moldovei, regiune depopulata si vitregita de alocari pentru mari proiecte de infrastructura, politica pe care o numeste „un adevarat atentat la siguranta nationala”. Olteanu sustine…

- Liderul Partidului „Platforma Demnitate și Adevar”, Andrei Nastase este un personaj periculos pentru politica din Moldova. Portalul Știri pe Spuse publica un filmuleț cu mai multe secvențe din activitatea lui Nastase care demonstreaza ca, deși se declara pro-european, de dragul prezenței…

- Pe 1 marite curent, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publice șase decizii pe cauze indreptate impotriva Moldovei, comunica Noi.md. In trei cauze, Guvernul a recunoscut incalcarea Convenției europene a drepturilor omului și s-a obligat sa le achite reclamanților suma totala de 22.000…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunța deschiderea expoziției „Ștefan cel Mare. Din istorie in veșnicie”, ce va fi prezentata publicului ieșean in perioada 1 martie – 7 aprilie 2018. Vernisajul va avea loc joi, 1 martie 2018, ora 13.00, la Palatul Culturii,…

- Banca Naționala a Moldovei pune in circulație, incepand de astazi, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala.

- Rusia ramine lider in ceea ce privește remitențele catre Moldova prin intermediul bancilor, asta chiar daca ponderea sa in volumul total al acestor transferuri catre țara noastra scade. Potrivit Bancii Naționale a Moldovei, in special, transferurile banești din Rusia in Moldova, in ianuarie 2018, au…

- In ianuarie 2018, volumul transferurilor bancare de bani din strainatate catre persoane fizice din Moldova a fost de 94,34 milioane de dolari, in creștere cu 26,2% fața de aceeași perioada din 2017. Acest fapt a fost comunicat de catre Banca Naționala a Moldovei (BNM), care menționat ca, in ianuarie…

- Rectorii universitatilor din Iasi, impreuna cu primarul Iasului, Mihai Chirica, au lansat ieri un proiect comun prin care se doreste promovarea ofertei educationale universitare a Iasului in regiunea Moldovei, si nu numai. Astfel, proiectul „Iasi, orasul studentiei tale. Porti deschise la universitatile…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Concluziile miniștrilor de Externe ai UE despre situația din Moldova. Asigurarea data de Plahotniuc partenerilor externi ai Moldovei. Silvia Radu anunța demontarea construcțiilor ilegale de pe pasajele subterane. Fost proprietar…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.…

- Neculai Apostol, fondator si director in cadrul grupului din industria carnii Kosarom, fost prefect de Iasi, a vorbit despre situatia Moldovei, care a ramas cea mai saraca regiune a tarii, si despre necesitatea unei autostrazi spre Vest. Apostol este optimist si spune ca e gata sa parieze ca Moldova…

- Un proverb popular romanesc afirma ca tiganul este un grec cu limba neagra (Zane, Proverbele romanilor, vol. VI, p 133.) Si domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673–1723) la 1716 in Descriptio Moldavie, afirma ca: „Țiganii sunt impraștieți prin toata Moldova și nici un boier nu este ...

- Pe fundalul limitarii din partea Kievului a afacerilor cu regimurile separatiste din estul Ucrainei și Crimeea anexata, companiile ucrainene continua sa fac bani din export spre „Transnistria”, - o regiune separatista din estul altei țari , - Moldova, se spune în investigația jurnalistica…

- DRDP Iași informeaza participanții la trafic asupra faptului ca, la acest moment, circulația in județele Moldovei se desfașoara in condiții de iarna, avand in vedere avertizarea Cod galben de ninsori abundente instituita la nivel regional. Partea carosabila se prezinta umed cu zapada framantata in strat…

- Coaliția insa va tinde sa limiteze influența Rusiei, considera șeful Departamentului Daniel Coates. Coaliția de guvernamint din Moldova nu are de gind sa realizeze reforme reale in republica, chiar daca va ciștiga alegerile de la sfirșit de an. Opinia in cauza a fost exprimata, marți, de catre directorul…

- Ieri, 6 februarie, sculptorul unghenean Ion Zderciuc, și-a lansat propria expoziție de lucrari realizate in perioada anilor 1974-2017. Expoziția conține peste 57 de lucrari, informeaza moldpres.md. [caption id="attachment_39980" align="alignleft" width="432"] Foto: moldpres.md[/caption] La lansarea…

- Cunoaștem din istoria medievala a Moldovei, ca Ștefan cel Mare a dus o lupta apriga cu turcii. Chiar daca la acea vreme, timp de multe secole, domnitorii erau numiți și susținuți de Poarta Otomana, istoria ne spune ca Ștefan cel Mare a fost urmaș de domnitor legitim și n-a avut nevoie de susținerea…

- Majoritatea emigrantilor tineri din tara noastra îsi doresc sa revina acasa, dar nimeni dintre ei nu vrea sa traiasca într-o tara saraca. Nu mai e noutate faptul ca exodul cetațenilor R. Moldova spre Vest, care a luat amploare pe timpul guvernarii președintelui Petru Lucinschi,…

- Creditele in Moldova au devenit și mai ieftine, noteaza NOI.md. Astfel, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei (BNM), in luna decembrie 2017, rata medie ponderata a dobinzii la creditele noi acordate in moneda nationala a constituit 9,58 la suta, diminuindu-se cu 2,16 puncte procentuale fața de…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu a declarat luni, 22 ianuarie, ca ideea presedintelui Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, de angaja o companie internationala de avocatura pentru a estima prejudiciul adus Moldovei de „ocupatia rusa” in Transnistria este una buna.

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- Vremea in weekend: Vant si ninsoare in mai multe regiuni din tara. Scad temperaturile Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, care a emis o prognoza pentru zilele de sambata și duminica, vremea se va raci semnificativ, vantul se va intensifica, iar in unele zone, in special la munte, va ninge.…

- Astazi se implinesc 225 de ani de la urcarea pe tron a lui Mihai "Draco" Suțu (Soutzo). El a domnit in Moldova in perioada ianuarie 1793 - 6 mai 1795. In largul evantai al familiilor grecesti stabilite in Moldova de-a lungul timpului si cu deosebire in secolele XVI-XVIII, familia Sutu se inscrie la…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea afirma, in cadrul unei declaratii de presa, ca iesenii nu au nici un motiv sa se simta bucurosi de oaspeti in contextul sedintei CEx a PSD anuntata pentru finalul lui ianuarie. „Moldova ramane regiunea cu cele mai putine resurse bugetare alocate de la nivel guvernamental,…

- Federația Rusa poate lua contramasuri la interzice știrilor rusești in Moldova. Declarația a fost facuta pentru RIA Novosti de catre vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, Alexei Cepa ("Spravedlivaia Rossia"), transmite NOI.md. El a menționat ca decizia Curții Constituționale…

- La finele trimestrului trei al anului 2017, lider dupa stocul investițiilor directe, capital propriu acumulat era Olanda, urmata de Spania, in timp ce Rusia, care pana in 2016 era principalul investitor se afla abia pe locul șase, scrie mold-street.com.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a publicat datele referitoare la valoarea monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative oferite spre vinzare de catre BNM prin intermediul bancilor licențiate. Potrivit Bancii Centrale, in ansamblu au fost oferite spre vinzare peste 40 de monede de aur și argint…