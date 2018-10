In prima zi de referendum, Iasul a implinit 610 ani de la prima atestare documentara. In 1408, Alexandru cel Bun mentiona in actele cancelariei domnesti numele orasului Iasi, aceasta fiind considerata de istorici drept prima mentiune cunoscuta a orasului. Pe data de 6 octombrie a acelui an, Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, a emis un privilegiu comerciantilor din Lvov, Polonia, conform caruia acestia aveau voie sa isi vanda marfurile in mai multe or (...)