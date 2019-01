La multi ani, euro! Moneda europeana a implinit 20 de ani Moneda euro a implinit 20 de ani, marti, in prima zi a anului. A ajuns a doua cea mai folosita moneda din lume, dar parcursul si perspectivele sunt departe de a fi optimiste.



La data de 1 ianuarie 1999, 11 tari din Uniunea Europeana (UE) si-au fixat cursurile de schimb, au adoptat o politica monetara comuna sub coordonarea Bancii Centrale Europene (BCE) si au lansat o moneda comuna: euro. Pregatirile pentru trecerea la euro incepusera cu aproape un deceniu inainte, cand, in decembrie 1991, a fost instituit prin Tratatul de la Maastricht.



Cum a inceput totul



Initial,…

Sursa articol si foto: business24.ro

