Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bugetului Municipiului Sebeș aferent anului 2019 este in dezbatere publica, in vederea inaintarii spre votul Consiliului Local al Municipiului Sebeș in ședința publica din data de 19 aprilie. Marți, 16 aprilie 2019, ora 17.00, la Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebes, in sala de evenimente…

- La Sebeș a fost inființat, printr-un proiect inițiat de primarul Dorin Nistor, primul cabinet stomatologic finanțat de la bugetul local, destinat exclusiv copiilor din municipiu și din localitațile aparținatoare, care ofera servicii gratuite și care va fi funcțional incepand cu data de 13 martie 2019.…

- Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in parteneriat cu toate unitatile scolare locale, Clubul Elevilor Sebes si Directia de Asistenta Sociala Sebes au organizat a treia ediție a Targului de Martisoare. Gesturile simbolice de a oferi martisoare s-au…

- Vineri, 1 martie 2019, incepand cu ora 12:00, Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in parteneriat cu unitatile scolare locale si Directia de Asistenta Sociala Sebes, va invita la cea de-a treia editie a Targului de Martisoare. Ca in fiecare an, participantii,…

- Marti, 26 februarie 2019, incepand cu ora 17:00, Protopopiatul Ortodox Roman Sebes va gazdui lansarea volumului Eruditio et Pietas. In honorem Gheorghe Crisan la implinirea varstei de 70 de ani, coordonat de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu si Iuliu-Marius Morariu. Volumul, publicat…

- Municipiul Sebes aduce la cunostinta cetatenilor ca, in data de 11.02.2019, orele 14.00, in sala Gheorghe Maniu, din cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebes, B-dul Lucian Blaga nr.45, va avea loc dezbaterea publica, conform HCL nr.177/2015, a documentației tehnico-economice: Modernizare strazi:…

- Echipa Teatrului de Arta din Deva ajunge, marti, 12 februarie 2019, la Sebes, cu spectacolul „O noapte furtunoasa”, pus in scena dupa comedia cu acelasi nume de Ion Luca Caragiale, in regia lui Mihai Panaitescu (regizor secund: Marian Stan). Din distributie fac parte: Mihai Feier, Roxana Olsanschi,…