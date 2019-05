"La multi ani!" copiilor din Preventoriul Ilisua.

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Copilului, „Guvernul Copiilor 3D” va fi lansat in premiera naționala. Proiectul reunește 100 de copii romani care au fost invitați sa iși imagineze cum ar arata țara noastra in urmatorii 100 de ani, daca ar fi chiar ei parte dintr-un Guvern al viitorului. Filmul va putea fi…

- Tribunalul Timis a pronuntat prima sentinta in dosarul in care fostul sef al Casei de Asigurari de Sanatate Timis si fost director in cadrul Directiei Antifrauda din cadrul CNAS, Cristian Careba, a fost trimis in judecata pentru conflict de interese, compliciate la inselaciune si spalare de bani.

- O femeie din Rusia s-a imbatat, și-a inchis copiii și casa, dupa care a dat foc locuinței. Caz șocant in Rusia, la barakhoyevo, acolo unde o femeie a provocat o adevarata tragedie. Obosita sa se tot ocupe de cei doi copii ai sai, in varsta de unu, și respectiv patru ani, le-a dat foc in locuința.…

- Reinscrierile copiilor la gradinita vor incepe pe 6 mai, iar inscrierile pe 21 mai, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale, informeaza AGERPRES . “Ministerul Educatiei Nationale a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si…

- „Un sistem sanitar performant este cel care ajuta pacientul, care ii da șansa la viața. Anchetele difuzate la emisiunea pe care am realizat-o timp de noua ani au surprins exact problemele sistemului medical, de la coșmarul infecțiilor nosocomiale pana la exodul medicilor. Cred ca sistemul sanitar…

- Alegerea jucariilor potrivite pentru copilul tau poate parea, la prima vedere, o corvoada, mai ales in primele luni sau ani de viața, cand nu ai foarte multa experiența. Daca ții insa cont de cațiva factori, o sa constați ca nu este deloc așa greu cum pare. Jucariile pe care i le alegi celui mic este…

- Doctorul Claudiu Cobuz este noul director Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava. Acesta il inlocuieste in functie pe Cristi Bleorțu.Dr. Claudiu Cobuz este medic primar in diabet zaharat, nutriție și boli metabolice si este sotul deputatului PSD de Suceava Maricela Cobuz. Numirea acestuia in ...

- Nicolae Manea este membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta. El si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 17 mai 2019. Astfel, conform declaratiei de avere, detine doua terenuri. Este vorba de un teren intravilan de 607 mp, pe care l a cumparat…