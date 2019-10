La mulți ani, Carmen de la Sălciua! Povestea de succes a artistei care a cucerit România Astazi, Carmen de la Salciua iși aniverseaza ziua de naștere. Celebra artista implinește frumoasa varsta de 31 de ani. Este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi din muzica de petrecere, care face furori inca de cand s-a lansat pe piața muzicala romaneasca. Ce mesaje emoționate a primit artista de la familie! Carmen Racolța, s-a nascut pe 2 octombrie 1988, in Salciua de Jos, jud. Cluj, cunoscuta sub numele de scena Carmen de la Salciua, face parte din categoria celor mai iubite și talentate artiste din țara. Fiecare piesa pe care o lanseaza ajunge hit in scurt timp. Artista a primit… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

