Stiri pe aceeasi tema

- Petreceri in marile orase si in Capitala la final de 2018. Trupe mari urca pe scenele din Piata Constitutiei, dar si Constanta, Brasov, Cluj sau Iasi. Agentia MEDIAFAX va prezinta cateva dintre cele mai importante momente din aceasta seara. In Bucuresti, transportul public este asigurat toata noapte

- Petrecerile de Revelion sunt anuntate cu o explozie de oferte, preparate cu dichis, lux si preturi pe masura. In Capitala, la hotelurile si restaurantele cu pretentii, unde masa este servita cu tacamuri aurite in saloane tapetate cu matase, preturile ajung si la 300 de euro de

- Jandarmii bucuresteni le recomanda celor care participa la revelioanele in aer liber din Piata Constitutiei si din Parcul Titan sa nu consume alcool im spatii publice, sa nu arunce cu obiecte, sa nu utilizeze artificii fara a avea acest drept.

- Primariile marilor orase au pregatit pentru localnici si turisti petreceri in aer liber de Revelion, unele doar cu focuri de artificii, altele cu concerte ale unor trupe si artisti cunoscuti. Agentia MEDIAFAX va prezinta programul din marile orase.

- Primariile marilor orase au pregatit pentru localnici si turisti petreceri in aer liber de Revelion, unele doar cu focuri de artificii, altele cu concerte ale unor trupe si artisti cunoscuti. Agentia MEDIAFAX va prezinta programul din marile orase.

- Aspect indrazneț, make-up monocromatic, buze de vampirița – sunt elementele de care ai nevoie ca sa ieși din anonimat cand participi la petrecerea de sarbatori organizata la locul de munca. Și nu numai! Atunci cand accepți invitația la o petrecere, fie ca vorbim despre o aniversare, reuniunea de Craciun…

- Cocktail Holidays, companie de turism detinuta de familia Goicea, continua in aceasta iarna charterele spre Egipt, lansand curse charter speciale Bucuresti - Cairo, Bucuresti – Luxor pentru Craciun si Revelion, dar si Bucuresti – Hurghada de sarbatori, dar si in prima saptamana din ianuarie.

- Un numar de 18.662 de sectii de votare vor fi organizate in tara si 377 in strainatate, pentru referendumul din 6 si 7 octombrie privind redefinirea familiei in Constitutie, scrutin la care sunt asteptati sa participe 18.951.721 de alegatori, informeaza AGERPRES . Potrivit site-ului AEP, in Bucuresti…