- Trecerea dintre ani este sarbatorita de clujeni in strada, in Piața Unirii, cu un foc de artificii și concerte. In ultima noapte din 2018, Piața Unirii va fi gazda unui spectacol artistic potrivit pentru toate gusturile, in timp ce Piața Avram Iancu va fi luminata de tradiționalul foc de artificii.Program…

- Primaria Cluj-Napoca a organizat o serie de concerte și spectacole in centrul orașului, la trecerea dintre ani.Astfel, concertele incep luni, 31 decembrie 2018, la ora 22:00, cu trupa Hora. Seara va continua cu muzica rock - de la ora 22:50, legendarii Cargo vor concerta pe scena amplasata in Piața…

- Clujenii care nu pot ajunge în Piața Unirii, sâmbata seara, pot vedea live concertele. Piața Unirii 13.00 - 19.00 - Regal folcloric18.00 - Aprinderea luminilor de Sarbatori 19.05 - Concert Holograf20.30 - Concert…