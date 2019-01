La multi ani, 2019! Caransebesenii au sarbatorit Revelionul in centru

Stiri pe aceeasi tema

- Flacarile au distrus garsoniera in totalitate, iar pompierii i-au acordat primul ajutor barbatului care a cazut prada focului, fiind efectuate și manevrele de resuscitare, omul fiind cel mai probabil intoxicat cu monoxid de carbon. El a fost preluat in stare de inconștiența de echipajul de…

- Cu aceast prilej, RPC GROUP lanseaza promotia CHRISTMAS RIVER!!!! Toti cei care vor veni sa achizitioneze un apartament cu avans integral vor beneficia de 10% reducere si multe alte surprize, precum: boxe si locuri de parcare incluse. DE CE RIVER? Pentru ca este bine sa locuiesti intr-un…

- Aradencele au cedat cu 31-48 in fața gazdelor de la CSM și cu 41-50 in confruntarea cu CN „Teodor Neș” Salonta. In cele 12 meciuri susținute in acest sezon, CSȘ Gloria are un numar egal de victorii și infrangeri, șase. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Acesta a fost depistat in cadrul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea actelor ilicite de comerț desfașurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului. Barbatul deținea și oferea spre vanzare 2.240 de țigarete (112 de pachete de țigarete) netimbrate legal, in valoare totala de…

- ProBook-urile au un design imprumutat de la PC-urile mainstream și premium, cu linii subțiri și rame inguste și adauga funcții business pentru a asigura firmware-ul și BIOS. Au fost dotate, de asemenea, cu cele mai recente procesoare Intel Core 8th Gen. HP a declarat ca prețul PC-urilor va…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Cotizația din partea Consiliului Județean Timiș se va mari la 500.000 lei, spune președintele CJ Timiș, in momentul in care va fi urmatoarea adunare generala a asociației. „Am aprobat cotizația pentru TM2021, am primit, in sfarșit, toate documentele. Au fost verificate, s-a inițiat…