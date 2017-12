Stiri pe aceeasi tema

- Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o in 2017 si va asteptam sa fiti alaturi de noi si in 2018! Citeste si MESAJE DE ANUL NOU 2018. Cele mai frumoase URARI DE ANUL NOU 2018Sa aveti un An Nou fericit, un an exact asa cum vi-l doriti!LA MULTI ANI! Citeste…

- Familia Regala a Romaniei a transmis romanilor un mesaj, cu cateva ore inainte de trecerea in Noul An.”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și ASR Principele Radu se afla la Savarșin, unde vor avea alaturi diseara, la cumpana dintre ani, pe Altețele Lor Regale Principesa Elena,…

- La cumpana dintre ani, gandurile mele se indreapta catre dumnevoastra, toti cei care ati fost mai mult sau mai putin alaturi de mine si vreau sa va multumesc pentru aprecierile si cuvintele de incurajare pe care mi le-ati transmis de-a lungul anului 2017, caci acestea mi-au dat incredere si forta sa…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018 „Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!” „La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate,tot ce doriti si sus paharul!…

- Echipa Mara International va ureaza Craciun fericit si un An Nou mai bun, plin de calatorii! Multumim turistilor si colaboratorilor pentru increderea acordata! Agentia Mara International Tour Baia Mare The post Echipa Mara International va ureaza Craciun fericit si un An Nou mai bun, plin de calatorii!…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj video de Craciun, pe pagina sa de Facebook. Șeful statului subliniaza importanța compasiunii și solidaritații cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.

- Mesajul adinistrației aiudene cu prilehul sarbatorilor de iarna și a Anului Nou! Post-ul Administrația din Aiud le ureaza tuturor locuitorilor municipiului sarbatori fericite și un An Nou plin de realizari apare prima data in ProAlba .

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, va ureaza un Craciun fericit și un An Nou mai bun, in numele intregii echipe a instituției! Intregul sau mesaj a fost cuprins intr-un video, postat pe rețeaua de socializare: „Magi, putem fi fiecare dintre noi, in fiecare zi. In cautarea a tot ce avem mai…

- Dan Parvulescu iși arata ingrijorarea dupa ultimele declarații aparute in presa locala in urma semnarii acordului prin care s-a decis imparțirea economiei la fondul de salarii. Liderul FNME a remis, joi, un comunicat de presa in care a venit cu precizari. Dan Parvulescu susține ca Federația…

- „Comisia tehnico-economica din cadrul Companiei Nationale de Investitii a aprobat proiectul pentru pentru investiția: „Extinderea, Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Așezamantului Cultural din comuna Țețchea, satul Țețchea”- Cladirea Morii”, anunta primarul de Tetchea, Pavel Ovidiu Drimbea.…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos imi ofera bucuria de a le transmite aistenților medicali argeșeni, partenerilor, colaboratorilor noștri și tuturor argeșenilor, sanatate, o viața plina de bucurii, speranța, credința, impliniri și satisfacții alaturi de cei dragi, cu pace și liniște in suflet!…

- Un angajator din Portugalia cauta in Romania lucratori in domeniu agricol, la cules de zmeura. Joburile se adreseaza si teleormanenilor si sunt disponible prin serviciul Eures care functioneaza in cadrul AJOFM Teleorman.

- Aspirina revine in serialul Las Fierbinți. Unul dintre cele mai iubite personaje se pregatește de reintalnirea cu publicul. Dupa un an și ceva de somn, Aspirina se trezește ca prin minune intr-un episod special Las Fierbinți, pe care PRO TV il va difuza in Ajunul Craciunului. Actrița Mirela Oprișor,…

- Dorim sa subliniem ca locul deschiderii succesiunii presupune individualizarea in spatiu a ultimului domiciliu al defunctului, prin indicarea unui loc, avand aceasta semnificatie juridica indiferent daca acesta corespunde sau nu locului decesului. Prevederile art. 954 alin. 2 Cod Civil stabilesc ca…

- Angajatii AJPIS Aba au intrerupt, marti, lucrul si au iesit in fata institutiei pentru a protesta fata de naplicarea Legii salarizarii in institutiile din cadrul Ministerului Muncii. Un protest similar a fost organizat si de angajatii Casei de Pensii Alba.

- Mai multi angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), ai Casei de Pensii si ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) participa luni, 11 decembrie, la un protest spontan.

- Igor Dodon s-a declarat incantat de faptul ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a decis sa candideze pentru on nou mandat prezidential. Seful statului a subliniat ca presedintele rus este cel care a reintors rusilor demnitarea si simtul patriotic.

- Fosta gimnasta Sandra Izbasa, prezenta, marti, la lansarea programului "Hai cu noi in tara campionilor", a declarat ca se doreste ca in jurul Larisei Iordache sa se formeze o echipa puternica si care sa se prezinte onorabil la Campionatele Europene si Mondiale de Gimnastica."Ne dorim in continuare…

- Consilierii judeteni au aprobat astazi alocarea a 6,5 milioane lei din fondul de rezerva, beneficiare fiind 101 primarii. Alti aproape 9 milioane au fost ceruti de la Guvern, dar nu sunt vesti despre soarta acestei solicitari.

- CSM Poli Iasi a anuntat, joi, ca antrenorul secund Eugen Trica si fotbalistul Ionut Cioinac, sanctionati de FRF dupa meciul cu Dinamo, din Liga I, vor suporta consecintele pecuniare din drepturile salariale personale. "In legatura cu evenimentele de la partida cu Dinamo, cand jucatorii echipei au…

- COMUNICAT DE PRESA COMUN al președinților celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției.…

- In Romania, chiar si in domeniile cheie, mandatul unui ministru se scurge uneori la fel de repede ca o inghetata pe canicula. Sa facem o comparatie intre numarul de demnitari pe care i-au schimbat Romania si Germania in ultimii 10 ani. Luam pe rand cateva ministere extrem de importante. La Sanatate,…

- Angajații APIA Alba iși continua protestele. Au intrerupt din nou lucrul, vineri dimineața, intre orele 10.00 și 11.00, fiind nemulțumiți ca in urma Legii salarizarii le vor scadea veniturile cu sume intre 600 și 2.000 de lei. De altfel, in aceasta saptamana ei au ieșit zilnic in fața centrului județean…

- Fondul de private equity Abris Capital Partners, care sarbatoreste zece ani de activitate in Europa Centrala si de Est (CEE), a ridicat un nou fond de 500 de milioane de euro de la investitori internationali, destinat companiilor private, in special in Polonia si Romania, informeaza un comunicat. …

- VA CURGE LAPTE… Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a aprobat, vineri, in cadrul Comitetului Executiv National, noile directii pe care guvernarea actuala le propune romanilor a fi realizate pana in 2020. Potrivit documentului prezentat in sedinta CEx PSD de vineri, la care a fost prezent si liderul…

- ”La Ministerul Transporturilor s-a efectuat o foaie de parcurs foarte concreta, un plan de masuri si termene care v-a fost prezentat. Azi va supunem aprobarii memorandumul pentru imprumutul de 35 de milioane de euro, care, in principal, este alocat efectuarii de analize, studii geotehnice, topografice,…

- Romania are o crestere economica uriasa, aproape toate fondurile de la Consiliul Judetean si unitatile subordonate s-au directionat spre salarii, dar totusi una dintre acestea nu mai are bani de lefuri.

- Organizatiile de protectie a animalelor doresc programe de interes national cu privire la sterilizarea/microciparea cainilor cu si fara stapan. "Cu totii ne dorim sa nu mai vedem caini pe strazi, ne dorim orase curate si sigure. Diferenta este ca iubitorii de animale doresc ca gestionarea situatiei…

- Moldovenii vor de la Guvernul Filip, in primul rand, pensii și salarii mai bune. Potrivit unui sondaj, 35% din populatie a oferit aceasta varianta de raspuns.Pe locul doi s-a clasat cererea locurilor de munca, pentru care s-au pronunțat 29 la suta dintre respondenți.

- Premierul Filip a avut o intrevedere joi, 9 noiembrie, cu cu omologul sau din Israel, Benjamin Netanyahu. In cadrul intalnirii, prim-ministrul moldovenean a declarat ca „pentru a ȋncuraja schimburile comerciale, dar ṣi turismul, ne dorim sa introducem zboruri low cost ȋntre Moldova ṣi Israel”.

- Opt politisti locali (in special de la Serviciul de Control) au facut o plangere prealabila catre Consiliul Local si sunt sustinuti de sindicatul Pro Lex in demersul lor. Cei opt angajati vor ca o ...

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul…

- ACS Poli va incheia etapa a 17-a a Ligii 1 cu un meci pe terenul ultimei clasate Juventus Bucuresti, aflata in revenire dupa ce a fost preluata de Marin Barbu. Ionut Popa a pastrat o nota optimista la conferinta de presa, dar problemele clubului timisorean sunt tot mai mari, sub un pres care cu…

- O pensionara i-a propus viceprimarului Dan Tarcea ca acei bani sa fie împartiti între centrele pentru vârstnici amenajate de Primarie. “În legatura cu organizarea Zilei Pensionarului. Va spun ca asa o risipa si asa se fura acolo. Stiu sigur pentru ca am fost acolo.…

- Obligația angajatorului de a ține evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat este prevazuta in Codul Muncii. Aceasta evidența este obligatorie nu numai pentru a creea posibilitatea verificarii modului in care angajatorul respecta prevederile legale privind timpul de munca și de odihna…

- Dupa intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal, la 1 ianuarie 2018, angajatii din Romania vor avea salarii mai mici, in cazul in care intra in vigoare masurile asa cum au fost anuntate si daca angajatorul nu va transfera salariatului castigul sau din transferul contributiilor. Doua sunt modificarile semnificative…

- A fost o sedinta zbuciumata de aproape trei ore joi seara la sediul primariei Gherla, dupa ce pe ordinea de zi s-au aflat mai multe puncte de interes, dezbatute aprig de consilieri. Intre subiecte, veniturile politistilor locali. Prin hotararea din vara a consilierilor, angajatii din Politia Locala…

- O eleva de clasa I, de la Școala Ștefan cel Mare (nr 9), din municipiul Focșani, a fost diagnosticata pe data de 14 octombrie cu scarlatina. Toți colegii fetiței, care erau prezenți la școala, au fost consultați atunci de medicul școlar, la cererea Direcției de Sanatate Publica Vrancea, dupa cum ne-a…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca impozitul pentru toate veniturile va fi plafonat la 10%. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei de Guvern de joi, 26 octombrie. Mai mult, Misa sustine ca se vor implementa masuri pentru a evita ca multinationalele sa-si mai externalizeze profiturile. "Impozitul…

- Incepe luna cadourilor mai devreme. Foarte multe posturi sunt scoase la concurs in Romania. Mii de romanii au unda verde la angajari pe salarii ce depașesc lejer 1000 de euro. Este vorba despre un job din ce in ce mai vanat in țara noastra care va poate aduce foarte mulți bani și va va ajuta sa avansați…

- Președintele reales al Consiliului Național Secuiesc, Izsak Balazs, a declarat sambata, in cadrul Congresului CNS de la Targu Mureș, ca organizația are un statut de autonomie a ținutului secuiesc și ca dorește sa obțina autonomia pe cale

- Pretorii și vicepretorii din capitalei vor primi un salariu mai mare. Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in prima și a doua lectura in cadrul Parlamentului. Potrivit documentului, o data cu noua a administrației publice locale, pretorii și vicepretorii capata statut de persoana cu…

- Declaratia a fost facuta de ministrul Lucian Georgescu in cadrul unei conferinte de presa sustinuta pe 16 octombrie la Galati. Acesta a sustinut ca Guvernul a aprobat deja baza legislativa pentru ca angajatii din cercetare sa primeasca salarii ca-n Vest.

- „Am dorit sa venim in ajutorul pacientilor cu o donatie pentru multiplele afectiuni patologie intalnite zilinc in ortopedie. Donatia constand in materiale ortopedice a fost posibila gratie ajutorului primit din partea Crucii Rosii Germane Traunstein, careia ii multumim. De asemenea, multumim voluntarilor…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a prezentat miercuri noua casca de realitate virtuala Oculus Go, fara fir și la un preț accesibil, cu intenția de a dezvolta aceasta tehnologie pentru publicul larg, informeaza AFP, via Agerpres. Casca Oculus Go vor fi disponibila începând…

- Premierul Mihai Tudose a declarat in aceasta seara, la Antena 3, ca va remania, saptamana aceasta, mai multi ministri, in special pe cei cu probleme penale. Premierul a recunoscut ca a luat in calcul sa-si dea demisia. Cat despre relatia cu Liviu Dragnea, Tudose a spus:"nu suntem intr-un moment fericit."

- Președintele Klaus Iohannis și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, participa, la Palatul Parlamentului, la cea de-a 63-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare NATO. Cei doi oficiali au rostit cate o alocuțiune.

- Consilierii locali din Alba Iulia participa vineri, 6 octombrie, de la ora 13.00, la sedinta extraordinara. Unul dintre proiecte este „indreptarea erorii materiale din Hotararea nr. 295/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia”. Mai precis, sunt 11 modificari la grila de salarizare a personalului…

- Moment aniversar pentru FC Bacau Academia „Cristian Ciocoiu”. Școala de fotbal inființata de fostul atacant al Stelei și al FCM Bacau a implinit ieri trei ani. „Dorim ca FC Bacau sa devina o pepiniera a fotbalului de performanța. Aici, copiii vor avea parte de tot ce este modern in fotbalul juvenil”,…