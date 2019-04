La Moșie, business și distracție la un loc „Aflata la o plimbare scurta cu masina si o fuga din Capitala, in comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, livada La Mosie a luat nastere in 2005 din dragoste, pasiune si dor de gradina bunicii plina de miresme imbietoare si pomi bogati cu fructe dulci.“ Așa incepe prezentarea pe care stapanii sai o fac unuia dintre cele mai interesante locuri in care bucureștenii pot fugi de aglomerația cotidiana. Insa, pe de alta parte, și unul dintre puținele pariuri cu pomicultura caștigate. Dar, cel mai bine ar fi sa aflam povestea afacerii de la unul dintre cei care o conduc. „Credem ca noul program de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ANDRONIC Pe șoseaua care duce dinspre Giurgiu spre Comana, intre Frasinu și Baneasa, se facuse joi pe la pranz o coada de mașini parcate de o parte și de alta a șoselei pe vreun kilometru. Undeva, la mijloc, o mulțime pestrița gravita in jurul unor mese improvizate pe care se aflau…

- Mugur Isarescu a declarat, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, ca din 2000 pana in prezent Romania a avut parcursul cel mai bun pentru a intra in zona euro dintre toate tarile candidate si ca un avantaj in acest sens a fost constituit si de faptul ca tara noastra are un curs flexibil. “Experienta…

- Gina Matache si sotul ei, sunt, fara indoiala, unii dintre cei mai fericiti bunici din Romania! Parintii Deliei si ai Oanei au fost surprinsi de paparazzi Spynews.ro intr-o ipostaza de-a dreptul savuroasa, intr-un parc din Capitala! Desigur, nu au plecat de acasa singuri!

- "Lucrarile de demolare la stadionul Giulesti au inceput. Chiar daca ne incearca sentimente de tristete si nostalgie, gandul ca vom avea un nou stadion, asa cum merita un club precum Rapid, ne ofera motivatia de a construi o echipa de top, astfel incat pe noul Giulesti sa vedem numai meciuri de Liga…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, vineri, 1 februarie 2019, la inaugurarea centrului de servicii financiare al London Stock Exchange Group (Bursa din Londra), la București, una dintre cele mai importante investiții de profil din Romania. La eveniment au participat Jeremy Hunt, Secretar…

- Doua persoane, un barbat și o femeie din București, au avut picioarele amputate dupa ce au alunecat pe gheața și au ajuns sub roțile unor tramvaie, scrie libertatea.ro.Incidentele, separate, produse la scurta distanța unul de altul s-au produs, joi seara in jurul orei 19.00, in Capitala.…

- In topul pensiilor medii se afla sectorul 1 al Capitalei, cu o pensie medie de 1.747 lei. Pe locul doi se afla Sectorul 6, cu peste 94.000 de pensionari care au o pensie medie de 1.537 lei, iar pe locul 3 pensionarii din sectorul 2, cu o pensie medie de 1.531 lei. Locul 4 este detinut de judetul…

- Trei autoturisme s-au ciocnit violent, pe DN5, intre localitatile Calugareni și Adunații Copaceni, din judetul Giurgiu. In urma impactului, un sofer in varsta de 22 de ani a murit. In accident au mai fost raniți șoferii celorlalte doua masini, o femeie și un barbat care a ramas incarcerat, cu picioarele…