Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul intai mondial in tenisul feminin si principala favorita la Australian Open, se dueleaza astazi cu americanca Serena Williams 37 de ani, 16 WTA in optimile primului turneu de Grand Slam al anului.In turul precedent, Simona a invins o, la capatul unei evolutii foarte bune, pe sora…

- Simona Halep (1 WTA) si Serena Williams (16 WTA) se intalnesc, de la ora 10.00, in optimile de finala ale primului Grand Slam al anului. Castigatoarea acestui meci o va intalni in sferturile de finala de la Australian Open pe cehoaica Karolina Pliskova (8 WTA) .

- Simona Halep (1 WTA) si Serena Williams (16 WTA) se intalnesc in optimile de finala ale primului Grand Slam al anului. Castigatoarea acestui meci o va intalni in sferturile de finala de la Australian Open pe cehoaica Karolina Pliskova (8 WTA) .

- La inceputul turneului, Simona Halep a fost desemnata principala favorita la Australian Open, dar in meciul cu Serena Wiliams pleaca din start cu șansa a doua. Astfel, cota la victorie a Serenei este de doar 1.40, in timp ce Halep a primit o cota de 3.Citește și: Tariceanu, trei intalniri…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 16 WTA) se infrunta in optimile de finala de la Australian Open. Deși bookmakerii o dau favorita certa pe americanca, Halep are o mulțime de atuuri. Simona Halep - Serena Williams se joaca luni, dupa ora 10:00, in primul meci al sesiunii…

- "Am batut-o doar o data in viata, asa ca nu pot spune prea mult despre acest meci. Doar ca va fi o uriasa provocare pentru mine. Este intotdeauna extraordinar sa joc impotriva Serenei deoarece de fiecare data trebuie sa invat ceva din meci. Trebuie sa fiu inteligenta, agresiva, trebuie sa o misc…

- Presa internationala a felicitat-o pe Simona Halep pentru dorinta si taria de care a dat dovada in turul al treilea de la turneul de Grand Slam, Australian Open. Liderul WTA a trecut de Venus Williams, iar meciul din optimi este vazut ca o finala.

- Dupa ce a eliminat-o pe Venus Williams, Simona Halep va da în optimile de la Australian Open peste sora acesteia, Serena Williams, învingatoare de șapte ori la Melbourne. Liderul mondial a precizat ca duelul cu Serena va fi o mare provocare, dar va da totul pentru victorie. "E o mare…